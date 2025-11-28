अल्लावरु कि भल्लावरु... कांग्रेस में कलह पर क्या बोले बीजेपी MP संजय जायसवाल? राहुल गांधी पर भी तंज

Hindustan Hindi News
संजय जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में समाप्त हो चुकी है। पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश में अब नहीं रहा। इसके नेता को खुद मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। पार्टी ऐसे मुद्दे चुनती है जिससे जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है तो समर्थन क्या मिलेगा।

Fri, 28 Nov 2025 02:17 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार चुनाव में करारी हार पर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी में अंदर से बाहर तक घमासान मचा है। दिल्ली में समीक्षा बैठक में आपस में गोली मारने की धमकी देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर सियासत सुलग गई है। एनडीए के घटक दल कांग्रेस पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने इसे पार्टी में पारदर्शिता की कमी और असली कार्यकर्ताओं की अनदेखी का नतीजा बताया है। उन्होंने कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ना अल्लावरु और राहुल गांधी पर भी तंज कसा।

बीजेपी सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष(बीजेपी) संजय जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में समाप्त हो चुकी है। पार्टी का अस्तित्व इस प्रदेश में अब नहीं रहा। इसके नेता को खुद मालूम नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। पार्टी ऐसे मुद्दे चुनती है जिससे जनता को कोई दिक्कत ही नहीं है तो समर्थन क्या मिलेगा। पूरे बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर घूम गए।इससे राज्य की गरीब जनता को कोई तकलीफ है ही नहीं। पार्टी में कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं है।

उन्होंने कहा कि पार्टी के वर्कर निष्ठा से पार्टी के लिए सालों भर काम करते हैं लेकिन उनकी सोच है कि चुनाव के समय कोई अल्लावरु हैं कि भल्लावरु जो टिकट बेच देते हैं। इससे प्रश्न उठाया जाना लाजमी है। पैसे लेकर टिकट बेचने वाली पार्टी तो समाप्त होगी ही। इनके मुद्दे भी जनता के किसी काम के नहीं होते। यही कारण है कि चुनाव में उन्हें इतने कम सीटें मिलीं।

दसअसल कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र छह सीटें जीत पाई जबकि पहली बार राहुल गांधी ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर 15 दिनों से अधिक बिहार में गुजारे। 2020 में उनकी 19 सीटें थीं। करारी हार के बाद पटना से दिल्ली तक पार्टी की बैठकों में घमासान मचा। गुरुवार के दिल्ली में समीक्षा बैठक थी जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के आने से पहले बवाल हुआ। पार्टी नेता जितेंद्र यादव ने एक अन्य प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार पर मुंह में गोली मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में 61 उम्मीदवारों समेत वरीय नेताओं को तलब किया गया था।

