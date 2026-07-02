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गलत एनकाउंटर किया, पुलिसवाले को कड़ी सजा मिले; भरत तिवारी केस पर बोलीं बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भरत तिवारी एनकाउंटर को गलत बताया है। मैथिली ठाकुर ने कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने गलत किया है उनपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 

गलत एनकाउंटर किया, पुलिसवाले को कड़ी सजा मिले; भरत तिवारी केस पर बोलीं बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एमएलए मैथिली ठाकुर ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को गलत बताया है और कहा है कि जिन पुलिसवालों ने यह गलत एनकाउंटर किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पटना में पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी सांसद मैथिली ठाकुर ने कहा, 'बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सख्त जरूर हुआ है।

अब कोई भी अपराधी, अपराध करने से डरता जरूर है। मैंने खुद अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की हालत को सुधरते देखा है। मेरे विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र के तीनों थाने हमेशा सक्रिय रहते हैं। पुलिस बड़ी जागरूक तरीके से मेरे विधानसभा में काम कर रही है। एनकाउंटर की जो यह घटना हुई है उसको लेकर मुझे लगता है कि यह दुराचार है। जिस पुलिसवाले यह गलत एनकाउंटर किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने इसपर संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि इसपर जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।'

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सम्राट चौधरी सरकार ने बनाई है न्यायिक जांच आयोग

भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बिलौटी में 17 जून को हुए कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। सरकार की ओर से न्यायिक जांच के लिए को बनाई गई कमिटी के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायधीश विनोद कुमार सिन्हा जांच के सिलसिले में आज अधिकारियों की टीम के साथ बिलौटी गांव पहुंचे। उनके साथ शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी सत्य प्रकाश, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया तथा एसपी श्री राज भी मौजूद थे।

जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने मृतक के परिजनों से बंद कमरे में विस्तार से बातचीत की और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली। बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि वे काफी भयभीत हैं। उनका आरोप था कि थाना पुलिस के जवान किसी भी समय उनके घर पहुंच जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में डर का माहौल बना रहता है। परिजनों ने यह भी कहा कि हाल ही में महिला पुलिसकर्मी के आने से परिवार के लोग और अधिक परेशान हो गए हैं। जस्टिस सिन्हा ने इस मुलाकात के बाद परिजनों को आश्वस्त किया कि बेजरूरत किसी भी थाना की पुलिस उनके घर नहीं आएगी।

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पुलिसवालों पर केस है दर्ज

बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में में पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। भरत तिवारी की मां द्वारा दी गयी शिकायत के आधार पर शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी तत्कालीन जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ), तत्कालीन शाहपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) और घटना में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज की गई है। भरत तिवारी की मौत के बाद राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था और पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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