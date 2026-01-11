जेल जाने वाले को भारत रत्न... लालू के लिए तेज प्रताप की मांग पर BJP सांसद सिग्रीवाल ने क्या कहा?

संक्षेप: सिग्रीवाल ने कहा कि जो लोग घोटालों के आरोप में जेल जाते रहे हैं वे भारत रत्न के हकदार नहीं हो सकते।

जदयू नेता केसी त्यागी की ओर से बिहार सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग के बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ अपने पिता के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। इस बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने तंज कसा है। कहा है कि कोर्ट से सजा पर जेल जाने वाले कभी भारत रत्न के हकदार नहीं हो सकते।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पटना में भाजपा नेता नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से पत्रकारों ने नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और समाज के लिए असाधारण काम किया हो। अब ऐसे लोगों को भी भारत रत्न दिया जाएगा क्या जो घोटाले में लगातार जेल जाते रहे हैं। जेल की यात्रा करते रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चार्जशीटेड हैं। ऐसे लोग कभी भारत रत्न के हकदार नहीं हो सकते।

सिग्रीवाल ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की वकालत की। कहा कि कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की सूरत और शीरत बदल दी। बिहार में जंगलराज लाया गाया जिसे खत्म करने का काम किया। राज्य में उनके नेतृत्व में सुशासन वाली सरकार चल रही है। नीतीश कुमार लगातार इस राज्य को विकास के रास्ते पर आगे की ओर ले गए। चारों ओर उनके कार्यों की सराहना हो रही है। केसी त्यागी ने उनके लिए जो मांग किया है उससे हम सहमत हैं।