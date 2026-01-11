Hindustan Hindi News
जेल जाने वाले को भारत रत्न... लालू के लिए तेज प्रताप की मांग पर BJP सांसद सिग्रीवाल ने क्या कहा?

जेल जाने वाले को भारत रत्न... लालू के लिए तेज प्रताप की मांग पर BJP सांसद सिग्रीवाल ने क्या कहा?

संक्षेप:

सिग्रीवाल ने कहा कि जो लोग घोटालों के आरोप में जेल जाते रहे हैं वे भारत रत्न के हकदार नहीं हो सकते।

Jan 11, 2026 12:48 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जदयू नेता केसी त्यागी की ओर से बिहार सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग के बाद सूबे की सियासत गर्म हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ अपने पिता के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। इस बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने तंज कसा है। कहा है कि कोर्ट से सजा पर जेल जाने वाले कभी भारत रत्न के हकदार नहीं हो सकते।

पटना में भाजपा नेता नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से पत्रकारों ने नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग पर सवाल पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और समाज के लिए असाधारण काम किया हो। अब ऐसे लोगों को भी भारत रत्न दिया जाएगा क्या जो घोटाले में लगातार जेल जाते रहे हैं। जेल की यात्रा करते रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में चार्जशीटेड हैं। ऐसे लोग कभी भारत रत्न के हकदार नहीं हो सकते।

सिग्रीवाल ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की वकालत की। कहा कि कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की सूरत और शीरत बदल दी। बिहार में जंगलराज लाया गाया जिसे खत्म करने का काम किया। राज्य में उनके नेतृत्व में सुशासन वाली सरकार चल रही है। नीतीश कुमार लगातार इस राज्य को विकास के रास्ते पर आगे की ओर ले गए। चारों ओर उनके कार्यों की सराहना हो रही है। केसी त्यागी ने उनके लिए जो मांग किया है उससे हम सहमत हैं।

लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव और परिवार के खिलाफ आरोप तय होने पर भाजपा नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बात की। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट का काम है। जब कोर्ट को सबूत मिलते हैं तब ऐसे फैसले आते हैं। उन्होंने नकहा कि अगर किसी भी स्तर पर कोई दायित्व मिलता है तो समाज की सेवा कीजिए। यह नहीं कि भ्रष्टाचार करके अपना घर भर लीजिए। लालू यादव ने जमीन लेकर नौकरी दी। मेरिट वालों के साथ अन्याय हुआ। कोर्ट ने सही निर्णय दिया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar Politics
