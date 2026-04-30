BJP एमएलसी कैंडिडेट अरविंद शर्मा ने भरा पर्चा; सीएम सम्राट, संजय सरावगी, विजय चौधरी रहे मौजूद

अरविंद शर्मा के नामांगन के दौरान सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे।

Bihar MLC Election: आगामी12 मई को होने वाली विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा (सूर्य कुमार शर्मा) ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। मौके पर सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे समेत एनडीए के घटक दलों के कई नेता मौजूद थे। यह सीट पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई है।

अरविंद शर्मा सम्राट चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं। सम्राट चौधरी ने ही उन्हें कार्यालय प्रभारी बनाया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कुशल कार्यक्षमता, लक्ष्य भेदी और काफी धैर्यवान प्रकृति वाले नेता हैं। वे बीजेपी के कई बड़े चेहरों के करीब हैं। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनके रिश्ते काफी मजबूत हैं। उन्होंने नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ भी उनका काफी करीबी संबंध रहा है।

अरविंद कुमार शर्मा ने जिस सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है वह मंगल पांडे के इस्तीफे के कारण खाली हुआ। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को इस सीट पर एमएलसी बनाया जा सकता था। लेकिन, शायद बात नहीं बनी। विधानसभा चुनाव में उप्रेंद कुशवाहा पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गठबंधन के तहत 6 सीटें ली थी। कुशवाहा को एक एमएलसी सीट भी ऑफर की गई थी। विधानसभा चुनाव में रालोमो के चार कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे। मंत्रिमंडल में एक सीट का मौका मिला तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया जो किसी सदन के सदस्य अभी तक नहीं हैं। सम्राट मंत्रिमंडल में भी रालोमो को एक बर्थ मिल सकती है। अरविंद शर्मा को एमएलसी चुनाव का टिकट मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।

चुनाव डिटेल नामांकन की अंतिम तारीख: 30 अप्रैल

नामांकन पत्रों की जांच: 2 मई

नाम वापसी की अंतिम तारीख: 4 मई

मतदान की तारीख: 12 मई

परिणाम की घोषणा: 12 मई को ही