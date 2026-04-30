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BJP एमएलसी कैंडिडेट अरविंद शर्मा ने भरा पर्चा; सीएम सम्राट, संजय सरावगी, विजय चौधरी रहे मौजूद

Apr 30, 2026 01:17 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अरविंद शर्मा के नामांगन के दौरान सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे।

BJP एमएलसी कैंडिडेट अरविंद शर्मा ने भरा पर्चा; सीएम सम्राट, संजय सरावगी, विजय चौधरी रहे मौजूद

Bihar MLC Election: आगामी12 मई को होने वाली विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा (सूर्य कुमार शर्मा) ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। मौके पर सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे समेत एनडीए के घटक दलों के कई नेता मौजूद थे। यह सीट पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई है।

अरविंद शर्मा सम्राट चौधरी के काफी करीबी माने जाते हैं। सम्राट चौधरी ने ही उन्हें कार्यालय प्रभारी बनाया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कुशल कार्यक्षमता, लक्ष्य भेदी और काफी धैर्यवान प्रकृति वाले नेता हैं। वे बीजेपी के कई बड़े चेहरों के करीब हैं। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनके रिश्ते काफी मजबूत हैं। उन्होंने नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ भी उनका काफी करीबी संबंध रहा है।

अरविंद कुमार शर्मा ने जिस सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है वह मंगल पांडे के इस्तीफे के कारण खाली हुआ। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को इस सीट पर एमएलसी बनाया जा सकता था। लेकिन, शायद बात नहीं बनी। विधानसभा चुनाव में उप्रेंद कुशवाहा पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गठबंधन के तहत 6 सीटें ली थी। कुशवाहा को एक एमएलसी सीट भी ऑफर की गई थी। विधानसभा चुनाव में रालोमो के चार कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे। मंत्रिमंडल में एक सीट का मौका मिला तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया जो किसी सदन के सदस्य अभी तक नहीं हैं। सम्राट मंत्रिमंडल में भी रालोमो को एक बर्थ मिल सकती है। अरविंद शर्मा को एमएलसी चुनाव का टिकट मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।

चुनाव डिटेल

नामांकन की अंतिम तारीख: 30 अप्रैल

नामांकन पत्रों की जांच: 2 मई

नाम वापसी की अंतिम तारीख: 4 मई

मतदान की तारीख: 12 मई

परिणाम की घोषणा: 12 मई को ही

इस सीट का कार्यकाल 6 मई 2030 तक है। अरविंद शर्मा की जीत तय मानी जा रही है। विधायकों की संख्या के कारण एनडीए का पलरा भारी है। शायद इसी वजह से विपक्ष खामोश है। 12 मई को वोटिंग की नौबत नहीं भी आ सकती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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