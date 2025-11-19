Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP MLAs meeting in Patna to elect legislature party leader who might join Nitish Cabinet as Dy CM Mangal Samrat Vijay
नीतीश के Dy CM बने रहेंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, भाजपा ने दोबारा नेता चुना

नीतीश के Dy CM बने रहेंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, भाजपा ने दोबारा नेता चुना

संक्षेप: Nitish Govt BJP Dy CM Samrat Choudhary Vijay Sinha: नीतीश कुमार की नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने रहेंगे। भाजपा की बैठक में फिर से सम्राट चौधरी विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं।

Wed, 19 Nov 2025 01:31 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Nitish Govt BJP Dy CM Samrat Choudhary Vijay Sinha: बिहार में नीतीश कुमार की अगली सरकार में भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने रहेंगे। पार्टी विधायकों की बैठक में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुन लिया गया है। 2024 में भी सम्राट को विधानमंडल दल का नेता और विजय को उपनेता चुना गया था। तब दोनों नेता नीतीश कुमार की नौवीं सरकार में पहली बार डिप्टी सीएम बने थे। बीजेपी एमएलए की बैठक में दोनों को उनके पद पर बरकरार रखने का फैसला हुआ है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में कल एनडीए की आठवीं सरकार शपथ लेगी। नीतीश के नेतृत्व में यह दसवीं सरकार बनेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह-पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा था। बैठक के बाद केशव मौर्य ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को नेता और उपनेता चुने जाने का औपचारिक ऐलान किया। बैठक में बारी-बारी से प्रेम कुमार, कृष्ण कुमार ऋषि, अरुण शंकर प्रसाद, नितिन नबीन और रमा निषाद ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका उसी क्रम में रामकृपाल यादव, संगीता कुमारी, मिथिलेश तिवारी, वीरेंद्र कुमार, मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू ने समर्थन किया। वहां मौजूद विधायकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इसका अनुमोदन कर दिया।

सुशील मोदी समेत 5 बीजेपी नेता बन चुके हैं उप-मुख्यमंत्री

बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए सरकारों में अब तक सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अलग-अलग कार्यकाल में उप-मुख्यमंत्री बन चुके हैं। संयोग से दिवंगत सुशील मोदी के अलावा चारो नेता इस विधानसभा चुनाव में क्रमशः कटिहार, बेतिया, तारापुर और लखीसराय से जीतकर आए हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नीतीश कुमार के सबसे करीबी और प्रिय डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहे, जो एनडीए की 3 सरकारों में कुल 11 साल उप-मुख्यमंत्री रहे। साल 2020 के चुनाव के बाद बीजेपी ने सुशील मोदी को केंद्र में भेजा और कटिहार के तारकिशोर प्रसाद और बेतिया की रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया। ये दोनों 2022 में तब तक डिप्टी सीएम रहे, जब तक नीतीश महागठबंधन के साथ दोबारा नहीं गए। 2024 में एनडीए में नीतीश के लौटने के बाद मुंगेर जिला के सम्राट चौधरी और लखीसराय के विधायक विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bihar BJP BJP Bihar NDA अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।