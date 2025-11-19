नीतीश के Dy CM बने रहेंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, भाजपा ने दोबारा नेता चुना

संक्षेप: Nitish Govt BJP Dy CM Samrat Choudhary Vijay Sinha: नीतीश कुमार की नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने रहेंगे। भाजपा की बैठक में फिर से सम्राट चौधरी विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा उपनेता चुने गए हैं।

Nitish Govt BJP Dy CM Samrat Choudhary Vijay Sinha: बिहार में नीतीश कुमार की अगली सरकार में भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने रहेंगे। पार्टी विधायकों की बैठक में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुन लिया गया है। 2024 में भी सम्राट को विधानमंडल दल का नेता और विजय को उपनेता चुना गया था। तब दोनों नेता नीतीश कुमार की नौवीं सरकार में पहली बार डिप्टी सीएम बने थे। बीजेपी एमएलए की बैठक में दोनों को उनके पद पर बरकरार रखने का फैसला हुआ है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में कल एनडीए की आठवीं सरकार शपथ लेगी। नीतीश के नेतृत्व में यह दसवीं सरकार बनेगी।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह-पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा था। बैठक के बाद केशव मौर्य ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को नेता और उपनेता चुने जाने का औपचारिक ऐलान किया। बैठक में बारी-बारी से प्रेम कुमार, कृष्ण कुमार ऋषि, अरुण शंकर प्रसाद, नितिन नबीन और रमा निषाद ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका उसी क्रम में रामकृपाल यादव, संगीता कुमारी, मिथिलेश तिवारी, वीरेंद्र कुमार, मनोज शर्मा और कृष्ण कुमार मंटू ने समर्थन किया। वहां मौजूद विधायकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इसका अनुमोदन कर दिया।

सुशील मोदी समेत 5 बीजेपी नेता बन चुके हैं उप-मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए सरकारों में अब तक सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अलग-अलग कार्यकाल में उप-मुख्यमंत्री बन चुके हैं। संयोग से दिवंगत सुशील मोदी के अलावा चारो नेता इस विधानसभा चुनाव में क्रमशः कटिहार, बेतिया, तारापुर और लखीसराय से जीतकर आए हैं।