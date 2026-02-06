बिहार में कैशलेस मेडिकल पर BJP के विधायकों ने ही सरकार को घेरा, सम्राट चौधरी बोले- हम तैयार हैं

संक्षेप: बिहार में विधायकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा पर विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार को भाजपा के विधायकों ने घेर लिया। सम्राट चौधरी ने मौजूदा व्यवस्था का बचाव किया, लेकिन कहा कि सबकी सहमति हो तो सरकार कैशलेस के लिए तैयार है।

बिहार विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के ही विधायकों ने एमएलए के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा को लेकर नीतीश कुमार सरकार को घेर लिया। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल पर पार्टी के दूसरे विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांग की। सीएम नीतीश की मौजूदगी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इलाज की इस समय चल रही व्यवस्था का बचाव किया और कहा कि बिहार की व्यवस्था सीजीएचएस से बेहतर है। उन्होंने हालांकि कहा कि अगर सदस्यों की सहमति होगी तो सरकार कैशलेस के लिए तैयार है। इस पर स्पीकर प्रेम कुमार ने सरकार से एक सप्ताह में इस पर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा का मामला सरकार के पास लंबे समय से विचाराधीन है, लेकिन अब इस पर तत्काल फैसला लिया जाए। उन्होंने कहा कि पड़ोस के राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी कैशलेस इलाज की सुविधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी जो व्यवस्था है, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। सिंह ने कहा कि कोई अस्पताल में दम तोड़ दे और उसके बाद कोई सुविधा मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कि नीतीश कुमार जब रेलमंत्री थे तब उन्होंने वहां भी कैशलेस की सुविधा दी थी।

इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का निर्देश है कि इसको करना है। उन्होंने कहा कि सीजीएचएस के लिए सबकी सहमति होगी तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुविधा अभी दे रहे हैं, उससे अच्छी सुविधा सीजीएचएस की नहीं है। उन्होंने सदन को बताया कि इस मसले पर तीन मीटिंग उन्होंने ली है। उन्होंने कहा कि सीजीएचएस की मांग पर सब सहमत हैं तो सरकार तुरंत फैसला करेगी। इस पर राघवेंद्र सिंह फिर उठे और कहा कि कैशलेस के अलावा कोई डिमांड नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को कई तरह की सुविधा दे रही है। इस मुद्दे को घुमाया नहीं जाए और सरकार कैशलेस की व्यवस्था करे। सीधी बात है, कैशलेस।