पटना में छात्र आंदोलन के दौरान भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी में तोड़फोड़, विधानसभा में हंगामा
पटना में छात्र आंदोलन के दौरान असामाजिक तत्वों ने भाजपा विधायक विनय बिहारी पर कथित तौर पर हमला कर दिया। इसमें विधायक बाल-बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। विनय बिहारी ने विधानसभा में जब यह मुद्दा उठाया तो जोरदार हंगामा हो गया।
बिहार के पटना में छात्र आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक विनय बिहारी पर कथित तौर पर हमला हो गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने भाजपा विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। बीजेपी विधायक की ओर से विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही के दौरान यह मुद्दा सदन में उठाया। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया। पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने-सामने हो गए।
पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी ने विधानसभा में बुधवार को आरोप लगाया कि जब वह सदन के लिए आ रहे थे, तब उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। वह इस हमले में बाल-बाल बच गए। हालांकि, असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। विधायक ने कहा कि यह जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
भाजपा विधायक के आरोप पर सदन में जोरदार हंगामा
विनय बिहारी के आरोप के बाद सदन का माहौल गरमा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों पक्षों के सदस्य अपनी-अपनी बात रखने लगे, जिससे कुछ देर के लिए सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए सदन को शांत कराने का प्रयास किया।
स्पीकर ने कहा कि घटना गंभीर है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष के आश्वासन के बाद भी कुछ समय तक सदन में शोर-शराबा और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा।
विधानसभा की कार्यवाही स्थगित
विधायक पर कथित हमले और विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच यह मामला सदन में चर्चा का विषय बन गया। अध्यक्ष के आश्वासन के बाद हंगामा जारी रहा जिसके बाद अदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
पटना में छात्रों का उग्र आंदोलन
दिल्ली के जंतर-मंतर पर मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को पटना में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए। पटना में स्टूडेंट्स का उग्र प्रदर्शन हुआ। वे नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए मार्च निकालने लगे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़प हुई। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन भी चलाए।
विधानसभा का गेट बंद, सुरक्षा बढ़ाई गई
छात्र आंदोलन के बीच विधानसभा परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। एहतियातन विधानसभा के मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। सिर्फ पैदल आने-जाने वालों को ही अनुमति दी गई। दरअसल, छात्र-छात्राओं का मार्च गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा होते हुए राजभवन सड़क तक पहुंच गया था। सीएम आवास से बहुत पहले ही पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।