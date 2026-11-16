भाजपा MLA राजू सिंह की विधायकी अभी नहीं जाएगी, फायरिंग केस में सजा पर सुप्रीम कोर्ट से राहत
बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की विधायकी पर संकट फिलहाल टल गया है। न्यू ईयर पार्टी में हर्ष फायरिंग से महिला डॉक्टर की मौत मामले में उनकी दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी।
बिहार के साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हर्ष फायरिंग में महिला की मौत मामले में अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। फिलहाल विधानसभा से उनकी सदस्यता बची रहेगी। उनकी विधायकी पर संकट अभी टल गया है। दिल्ली के फार्म हाउस में आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग से एक महिला डॉक्टर की जान चली गई थी। निचली अदालत ने राजू सिंह को 4 साल की जेल और 25 लाख के जुर्माने की सजाई सुनाई थी।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जून 2026 को भाजपा विधायक राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। बीते 4 जुलाई को उन्हें सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई की और जमानत भी दे दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जहां से विधायक को फिलहाल राहत मिल गई है।
विधायक राजू सिंह के वकील विनोद कुमार ने बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है।
न्यू ईयर पार्टी में गोली चली, डॉक्टर अर्चना गुप्ता की हुई थी मौत
दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस पर 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर की पार्टी आयोजित की गई थी। उसमें भाजपा विधायक राजू सिंह अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। जब पार्टी चल रही थी तब हवा में फायरिंग की गई। पार्टी में मौजूद अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डॉक्टर को गोली लग गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था।
विधायक की पत्नी समेत 3 रिहा हुए
दिल्ली पुलिस ने इस केस में विधायक राजू सिंह के साथ ही उनकी पत्नी रेणू देवी समेत कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया था। इसी साल जून महीने में केस का ट्रायल पूरा हुआ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने ने विधायक राजू सिंह को आईपीसी की धारा 304 (भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट ने विधायक की पत्नी समेत तीन अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया था।
विधायकी से संकट फिलहाल टला
निचली अदालत से चार साल की सजा होने पर राजू सिंह की विधायकी पर खतरा मंडरा गया था। कानून के तहत अगर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को किसी अपराध में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता चली जाती है। जेल से बाहर आने के बाद वह 6 सालों तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राजू सिंह विधायक बने रहेंगे। अब मामले पर अंतिम आदेश आने के बाद ही आगे का फैसला होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।