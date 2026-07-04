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भाजपा MLA राजू सिंह की जाएगी विधायकी, महिला डॉक्टर की गैर इरादतन हत्या में 4 साल की सजा

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को महिला डॉक्टर की गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा हुई है। हर्ष फायरिंग से महिला की जान चली गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया था। 

भाजपा MLA राजू सिंह की जाएगी विधायकी, महिला डॉक्टर की गैर इरादतन हत्या में 4 साल की सजा

बिहार के साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। अब उनकी विधायकी चली जाएगी। साल 2018 में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली गई थी। उसी मामले में पिछले महीने भाजपा विधायक राजू सिंह को दोषी करार दिया गया था। अदालत ने शनिवार को सजा पर फैसला सुनाया। साथ ही दोषी विधायक को 25 लाख रुपये की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी दिया गया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल जज विशाल गोगने ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर ली थी। भाजपा विधायक राजू सिंह की ओर से अच्छे आचरण का हवाला देते हुए रिहाई देने या सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट से कहा गया कि वह पहले किसी मामले में दोषी नहीं ठहराए गए हैं और 6 बार के विधायक हैं।

राजू सिंह के वकील ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान राजू सिंह को 2 साल से कम सजा देने की दलील दी थी। वकील ने कहा कि वह समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर उन्हें 2 साल से ऊपर की सजा हुई तो उनकी विधायकी चली जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलील पर कोई राहत नहीं दी और विधायक को 4 साल की सजा का फैसला सुना दिया।

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इन धाराओं में दोषी पाए गए विधायक

राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने छह जून को विधायक राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था। इस मामले में एक समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में डॉ. अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी।

न्यू ईयर पार्टी में हुई थी हर्ष फायरिंग

31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस पर न्यू ईयर की पार्टी आयोजित की गई थी। उसमें भाजपा विधायक राजू सिंह अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। उस पार्टी में हर्ष फायरिंग (हवा में गोली चलाना) की गई। गोली लगने से पार्टी में मौजूद एक महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली गई।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में विधायक राजू सिंह, उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पिछले महीने ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दे दिया। वहीं, उनकी पत्नी समेत 3 अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया।

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2 साल से ऊपर सजा होने पर चली जाती है विधायकी

दिल्ली की अदालत से 4 साल की सजा होने पर राजू सिंह पर विधायकी जाने का खतरा मंडरा रहा है। जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी निर्वाचित विधायक अथवा सांसद को किसी भी अपराध में कम से कम 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदन की सदस्यता खत्म हो जाती है।

ऊपरी अदालत से मिल सकती है राहत

हालांकि, अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसी ऊपरी अदालतों में अपील करने पर लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है, तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है। केवल जमानत मिलने पर सदन की सदस्यता वापस नहीं आती है।

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चुनाव लड़ने पर भी रोक

कानून के अनुसार अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो जेल से बाहर आने के बाद वह 6 सालों तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता है।

अनंत सिंह समेत इन नेताओं की जा चुकी है विधायकी

बिहार में मिश्रीलाल यादव, अनंत सिंह, अनिल कुमार सहनी, इलियास हुसैन, राजवल्लभ यादव जैसे चुनिंदा नाम हैं, जिन्हें पूर्व में कोर्ट से सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। अब इस फेहरिस्त में राजू सिंह का नाम भी शामिल हो जाएगा। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जल्द ही उनकी सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की जा सकती है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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