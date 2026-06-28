खान सर बहरूपिया और नंबर एक का फ्रॉड है… पटना में भड़के BJP विधायक नीरज बबलू, कोचिंग सील कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग
BJP MLA Neeraj Bablu On Khan Sir: भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू ने खान सर को फ्रॉड और बहरूपिया बताते हुए उनके कोचिंग को सील करने, संपत्ति की जांच कराने और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।
BJP MLA Neeraj Bablu On Khan Sir: बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग संचालक और प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने खान सर पर तीखा हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने खुले तौर पर कहा कि खान सर के संस्थान में जितना भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, वह अब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से फर्जी तरीकों से यह पूरा कोचिंग चलाया जा रहा है, उसे तुरंत सील किया जाना चाहिए और इस मामले में गहनता से जांच बिठाई जानी चाहिए।
खान को बताया बहरूपिया और फ्रॉड
भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू ने आरोप लगाते हुए खान सर की कार्यशैली और उनके तौर-तरीकों पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि खान एक नंबर का फ्रॉड और फर्जी आदमी है, जो सिर्फ बड़ी-बड़ी डायलॉगबाजी करके मासूम छात्रों को बरगलाने का काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह एक 'बहरूपिया' है, जो कभी टीका-चंदन लगा लेता है, कभी कलावा बांध लेता है तो कभी रक्षाबंधन में बच्चों को बहकाने का काम करता है। नीरज बबलू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को टारगेट करता है और उन्हें बहला-फुसलाकर अपना धन अर्जन करने में लगा हुआ है।
संपत्ति और टैक्स चोरी की जांच की उठाई मांग
भाजपा नेता ने सरकार से खान सर के संपत्ति की भी बारीक जांच कराने की पुरजोर वकालत की है। नीरज सिंह बबलू ने कहा कि इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि उसने अब तक कितनी संपत्ति कमाई है और सरकार को कितना टैक्स दिया है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह टैक्स भर भी रहा है या नहीं, यह तमाम चीजें जांच का बड़ा विषय हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील की कि वे इस पूरे मामले का तुरंत संज्ञान लें और कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। विधायक ने अंत में बेहद आक्रामक लहजे में कहा कि इस मामले में खान की गिरफ्तारी एकदम निश्चित रूप से होनी चाहिए और उन्हें पूरा भरोसा है कि वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा।
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