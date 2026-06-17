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पाकिस्तान और नेपाल से कनेक्शन है; खान सर पर पूर्व मंत्री नीरज के आरोपों की बौछार

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Khan Sir News: भाजपा विधायक और पू्र्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने फैजल खान सर पर पाकिस्तान और नेपाल से कनेक्शन का आरोप लगाया है। नीरज ने रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत को हत्या बताया है।

पाकिस्तान और नेपाल से कनेक्शन है; खान सर पर पूर्व मंत्री नीरज के आरोपों की बौछार

Khan Sir News: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर पर पाकिस्तान व नेपाल से कनेक्शन का आरोप लगाया है। नीरज बबलू ने सहरसा में मीडिया से बातचीत में खान सर पर कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि वो फर्जी टीचर हैं। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के आरोप में जेल गए ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत को नीरज सिंह बबूल ने हत्या बताया और कहा कि वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग करेंगे। रौशन आनंद सहरसा के रहने वाले हैं।

नीरज बबूल ने खान सर को लेकर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा- ‘फैजल है कि अफजल है। कोई ठीक नहीं है। इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है। यह फर्जी आदमी है पूरी तरह। एक नंबर का बदमाश है। सबको चीट करता है। दो-चार डॉयलॉग बोलकर बिहार के छात्रों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। हम छात्रों से भी कहेंगे कि ऐसे फर्जी टीचर से बचना चाहिए। इसकी जांच होगी कि सिस्टम को ये कैसे मैनेज करता है। जो दोषी है, वो जेल जाए, ये हमारा प्रयास होगा। यहां नहीं सुनेंगे तो विधानसभा में मामले को उठाएंगे।’

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उन्होंने कहा- ‘पहले से वारदात चल रहा है दोनों टीचर का। लोग खान सर कहते हैं, लेकिन मैं पहले भी बोला हूं कि खान फ्रॉड है। उत्तर प्रदेश से बिहार में ठगने आया है। इसके परिवार के लोग कहे हैं कि यह फ्रॉड है, फर्जी है, कोई टीचर नहीं है। रौशन आनंद जेनुइन टीचर रहा है। घटना की जांच हो। छोटे भाई की मौत हो गई है। यह भी कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। इस साजिश में भी जांच की आवश्यकता है। साधारण मौत नहीं है। ये कहीं ना कहीं हत्या है। उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।’

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याद दिला दें कि पटना में खान सर के कोचिंग पर 2 जून को एक हमले के आरोप में रौशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान हुई हवाई फायरिंग के केस में खान सर के दो गार्ड भी जेल गए। बाद में खान सर पर केस दर्ज हुआ, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से बचकर अग्रिम जमानत हासिल कर ली। इसी बीच नेपाल में रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की एक होटल में मौत हो गई। प्रिंस भी कोचिंग पर हमले के केस में आरोपी था और गिरफ्तारी से बचने के लिए विराटनगर में छुपा था। सरसरी तौर पर प्रिंस की मौत की वजह बीमारी बताई गई है, लेकिन विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। प्रिंस की मौत के बाद रौशन आनंद को भी जमानत मिल गई है। रौशन ने प्रिंस की मौत को लेकर खान सर के खिलाफ बुधवार को पटना में पुलिस को लिखित शिकायत दी है।

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लेखक के बारे में

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रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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