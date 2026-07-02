गलत एनकाउंटर किया, पुलिस वालों को कड़ी सजा मिले; भरत तिवारी केस पर बोलीं बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर

बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भरत तिवारी एनकाउंटर को गलत बताया है। मैथिली ठाकुर ने कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने गलत किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एमएलए मैथिली ठाकुर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक और गायिका मैथिली ठाकुर ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को गलत बताया है और कहा है कि जिन पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, 'बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सख्त जरूर हुआ है। अब कोई भी अपराधी, अपराध करने से डरता जरूर है। मैंने खुद अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की हालत सुधरते देखा है। मेरे विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र के तीनों थाने हमेशा सक्रिय रहते हैं। पुलिस बड़ी जागरूक तरीके से मेरे विधानसभा में काम कर रही है। एनकाउंटर की जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि यह दुराचार है। जिस पुलिसवाले यह गलत एनकाउंटर किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने इसपर संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि इसपर जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।'

सम्राट चौधरी सरकार ने बनाई है न्यायिक जांच आयोग भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के बिलौटी में 17 जून को हुए कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी मामले की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। सरकार की ओर से न्यायिक जांच के लिए को बनाई गई कमिटी के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायधीश विनोद कुमार सिन्हा जांच के सिलसिले में आज अधिकारियों की टीम के साथ बिलौटी गांव पहुंचे। उनके साथ शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी सत्य प्रकाश, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया तथा एसपी श्री राज भी मौजूद थे।

जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने मृतक के परिजनों से बंद कमरे में विस्तार से बातचीत की और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली। बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि वे काफी भयभीत हैं। उनका आरोप था कि थाना पुलिस के जवान किसी भी समय उनके घर पहुंच जाते हैं, जिससे पूरे परिवार में डर का माहौल बना रहता है। परिजनों ने यह भी कहा कि हाल ही में महिला पुलिसकर्मी के आने से परिवार के लोग और अधिक परेशान हो गए हैं। जस्टिस सिन्हा ने इस मुलाकात के बाद परिजनों को आश्वस्त किया कि बेजरूरत किसी भी थाना की पुलिस उनके घर नहीं आएगी।