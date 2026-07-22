अपने ही मंत्री को चुनौती देने लगे NDA विधायक, BJP और JDU के सवालों से घिरे दीपक प्रकाश

बिहार विधानमंडल के मौजूदा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन बिहार विधानसभा में सोलर लाइट का मुद्दा उठा। खराब लाइटों को लेकर एनडीए के विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को चुनौती दी है।

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में एक ऐसा मौका भी आया जब एनडीए के विधायकों ने अपनी ही सरकार के मंत्री को चुनौती दे दी। दरअसल विभिन्न मोहल्ले में लगे सोलर लाइटों के नहीं जलने का मुद्दा बिहार विधानसभा में उठा था। इसपर बीजेपी के विधायक जिवेश मिश्र और जदयू के अजीत कुमार ने विधानसभा में पंचायती राज मंत्री के जवाब को चुनौती दी। दोनों ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट ठीक से काम नहीं कर रहा है। सदन के अंदर विधायक श्याम रजक ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि आज भी जो सोलर लाइटें जो लगी हैं वो बूझी हुई हैं तो क्या काम अधूरा रह गया? आज पूरा इलाका अंधेरे में है। जो सोलर लाइटें लगी हैं उनमें से 70 फीसदी बूझ चुकी हैं। तो क्या सरकार इसे ठीक कराना चाहती है? श्याम रजक ने यह भी कहा कि संवेदक पैसा लेकर भाग गया।

इसपर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जवाब देते हुए कहा कि यह सीन बनाया जा रहा है कि 70 फीसदी लाइट बूझी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। 70 फीसदी लाइट नहीं बूझी हुई है। इसमें जहां कहीं भी दिक्कत है उसकी मरम्मती के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कहीं कोई भी एजेंसी राशि लेकर नहीं भागी है। उसी एकरारनामा में सोलर लाइट की मरम्मती की भी व्यवस्था की गई है। उनकी 30 प्रतिशत राशि पंचायत के साथ सुरक्षित रहती है जो कि पांच सालों में उनको देना है। अगर मरम्मती में दिक्कत होती है तो उनका पेमेंट रोक लिया जाता है और अगर इसके बाद भी मरम्मती नहीं होती है तो उनपर कार्रवाई की जाती है।

बीजेपी विधायक जिवेश मिश्र क्या बोले… इसके बाद जिवेश मिश्र ने कहा कि ऐसा बताया गया है कि 70 फीसदी लाइट बूझी हुई है। तो मंत्री के जवाब में है कि साढ़े लाख सोलर के विरुद्ध 8.90 है। तो 20-25 प्रतिशत तो लाइटें ही की कमी लगी है तो मंत्री जी को यह कबूल लेने में दिक्कत क्या है कि 50 परसेंट लाइट नहीं जल रही हैं? मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि चले मेरे साथ और देख लें कि 50 फीसदी लाइट बूझी हुई है या नहीं? मंत्री बताएं कि वो कब टीम बनाएंगे और विधायकों को उसमें शामिल कर ले चलेंगे?

दीपक प्रकाश ने दिया जवाब इसपर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि उत्तर में साफ-साफ लिखा हुआ है कि 97 फीसदी लाइट का अधिष्ठापन हुआ है। लेकिन फिर जहां कहीं भी दिक्कत की बात हो रही है उसके लिए वो लिखित दे दें तो उसपर कार्रवाई होगी और उसको ठीक करायाा जाएगा। इसके बाद जिवेश मिश्र ने कहा कि सरकार का पैसा लगता है। अगर लाइट खराब है तो इसको देखने वाला कौन है? फोन करने पर फोन नहीं उठाता है।