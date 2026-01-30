Hindustan Hindi News
यूपी और हरियाणा में सवर्णों की हैसियत... यूजीसी नियमों पर क्या बोले बिहार के भाजपा विधायक?

संक्षेप:

बिहार के हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने यूजीसी के नियमों का खुलकर विरोध करते हुए मोदी सरकार से इसमें बदलाव की मांग की। उन्होंने यूपी और हरियाणा में सवर्णों की हैसियत का हवाला देते हुए इन नियमों का विरोध किया।

Jan 30, 2026 10:13 am IST Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, हिसुआ (नवादा)
यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए नियमों पर राजनीति चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता भी इस पर बयानबाजी करने लगे हैं। बिहार में भाजपा के एक विधायक यूजीसी के नियमों के खुलकर विरोध में आ गए। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सवर्णों की हैसियत का हवाला देकर नरेंद्र मोदी सरकार से इसमें संशोधन की मांग कर दी।

नवादा जिले के हिसुआ से भाजपा विधायक अनिल सिंह ने कहा कि साल 2012 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने जब मसौदा तैयार किया था, तब एससी-एसटी को भेदभाव से संबंधित शिकायत कमेटी के पास करने का प्रावधान था। इस साल 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें पिछड़े वर्ग को जोड़ा गया है, लेकिन सामान्य वर्ग को छोड़ दिया गया है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं ही शैक्षणिक संस्थानों में माहौल खराब करते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन जगहों पर ओबीसी के सामने सामान्य वर्ग की हैसियत क्या है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। यूजीसी के नए नियमों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सामान्य (सवर्ण) वर्ग के छात्र-छात्राओं के हितों को अनदेखी की गई है।

भाजपा विधायक अनिल सिंह ने बुधवार को हिसुआ के प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्र की मोदी सरकार पर भरोसा जताते हुए उन्होंनें कहा कि वर्तमान सरकार सभी वर्ग के लोगों का समुचित ख्याल रखती है और उम्मीद है कि यूजीसी में सामान्य वर्ग की उपेक्षा को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।

