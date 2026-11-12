जमीन कब्जा के आरोप पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की चुनौती, कहा- सबूत है तो दिखाएं

मैथिली ठाकुर ने कहा है कि उनके परिवार पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाने का जो आधार है उसे सरकारी अधिकारियों को दिखाएं। उन्होंने कहा कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी की अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर गांव में एक धार्मिक स्थान और रैयती जमीन की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में विधायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोप लगाने का जो आधार है उसे सरकारी अधिकारियों को दिखाएं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उस स्थान पर उनका घर बन रहा है जहां गांव के लोग आकर बैठते हैं और सहयोग करते हैं। उनके पास पूरे कागजात मौजूद हैं।

मैथिली ठाकुर बताया कि दो दिनों से हमारे परिवार पर झूठे आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। जिनके पास आरोपों के समर्थन में सबूत हैं वे अंचलाधिकारी, डीसीएलआर या अन्य विभागीय पदाधिकारी को जाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि जमीन के कागजात उनके परिवार के पास हैं। बिल्कुल गलत और बेसलेस आरोप उनपर लगाए गए हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है।

विधायक ने कहा कि पोखर भिंडा वाली जमीन पर हमारा घर बन रहा है जिसे बनाने में गांव के काका, बाबा सब मिलकर मदद कर रहे हैं। सब वहां आकर बैठते हैं। कुछ लोगों को क्या दिक्कत हो रही है यह समझ से पड़े है। उन लोगों को सरकारी अधिकारियों को आरोप का आधार भी दिखाना चाहिए।

क्या बोले भाई वीरेंद्र? इधर राजद के भाई वीरेंद्र ने भी मैथिली ठाकुर के परिजनों पर सत्ता की ताकत से जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। कहा कि एनडीए के एमपी, एमएल और अन्य नेता जमीन हथिया रहे हैं और दूसरों के बदनाम करते हैं। मैथिली ठाकुर के पिताजी का यह काम पहले से रहा है। उन्होंने मीडियाकर्मियों पर भी आरोप लगाया कि एनडीए के लोगों का बयान ज्यादा चलाते हैं और विपक्ष का बयान कम चलता है। कहा कि पूरे बिहार में एनडीए के नेता सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं सामाजिक न्याय के मसीहा लालू प्रसाद यादव को बदनाम किया जा रहा है।