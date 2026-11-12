जमीन कब्जा के आरोप पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर की चुनौती, कहा- सबूत है तो दिखाएं
मैथिली ठाकुर ने कहा है कि उनके परिवार पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाने का जो आधार है उसे सरकारी अधिकारियों को दिखाएं। उन्होंने कहा कि निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर गांव में एक धार्मिक स्थान और रैयती जमीन की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में विधायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोप लगाने का जो आधार है उसे सरकारी अधिकारियों को दिखाएं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उस स्थान पर उनका घर बन रहा है जहां गांव के लोग आकर बैठते हैं और सहयोग करते हैं। उनके पास पूरे कागजात मौजूद हैं।
मैथिली ठाकुर बताया कि दो दिनों से हमारे परिवार पर झूठे आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। जिनके पास आरोपों के समर्थन में सबूत हैं वे अंचलाधिकारी, डीसीएलआर या अन्य विभागीय पदाधिकारी को जाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि जमीन के कागजात उनके परिवार के पास हैं। बिल्कुल गलत और बेसलेस आरोप उनपर लगाए गए हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है।
विधायक ने कहा कि पोखर भिंडा वाली जमीन पर हमारा घर बन रहा है जिसे बनाने में गांव के काका, बाबा सब मिलकर मदद कर रहे हैं। सब वहां आकर बैठते हैं। कुछ लोगों को क्या दिक्कत हो रही है यह समझ से पड़े है। उन लोगों को सरकारी अधिकारियों को आरोप का आधार भी दिखाना चाहिए।
क्या बोले भाई वीरेंद्र?
इधर राजद के भाई वीरेंद्र ने भी मैथिली ठाकुर के परिजनों पर सत्ता की ताकत से जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। कहा कि एनडीए के एमपी, एमएल और अन्य नेता जमीन हथिया रहे हैं और दूसरों के बदनाम करते हैं। मैथिली ठाकुर के पिताजी का यह काम पहले से रहा है। उन्होंने मीडियाकर्मियों पर भी आरोप लगाया कि एनडीए के लोगों का बयान ज्यादा चलाते हैं और विपक्ष का बयान कम चलता है। कहा कि पूरे बिहार में एनडीए के नेता सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं सामाजिक न्याय के मसीहा लालू प्रसाद यादव को बदनाम किया जा रहा है।
क्या है मामला?
दरअसल, मैथिली ठाकुर के गांव के लोगों ने उनके पिता रमेश ठाकुर पर जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लेने का आरोप लगाया है। ग्राम देवता तिवारी बाबा के स्थल, राधाकृष्ण मंदिर, डिहबार और अन्य जगहों के साथ सरकारी सड़क और निजी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की है। उनका आरोप है कि तालाब से निकलने वाले नाले की जमीन को भी मिट्टी से भर दिया गया है। वहां रखवार के लिए घर बना दिया गया है। राम औतार मिश्र नामक ग्रामीण ने भी उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता रामदाय देवी ने कहा है कि उनकी जमीन से सटाकर मिट्टी की कटाई कर दी गई है। इससे वहां लगे पेड़ के गिरने की आशंका है। ग्रामीणों ने अन्य लोगों की जमीन के किनारे भी मिट्टी काटने का आरोप लगाया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें