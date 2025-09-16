BJP MLA Bhagirathi questioned for 3 hours in horse trading case EOU will question JDU MLA next खरीद फरोख्त में BJP विधायक भागीरथी से 3 घंटे पूछताछ, अब जदयू MLA से सवाल करेगी ईओयू, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBJP MLA Bhagirathi questioned for 3 hours in horse trading case EOU will question JDU MLA next

फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में ईओयू ने मंगलवार को बीजेपी विधायक भागीरथी देवी से सवाल किए। अब जेडीयू के विधायक दिलीप राय से पूछताछ की जाएगी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाTue, 16 Sep 2025 06:00 PM
बिहार विधानसभा में पिछले साल विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में अब सत्ताधारी दलों के नेताओं पर जांच का दायरा बढ़ रहा है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने रामनगर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की विधायक भागीरथी देवी से मंगलवार को पूछताछ की। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायक दिलीप राय से ईओयू बुधवार को सवाल-जवाब कर सकती है।

ईओयू सूत्रों के अनुसार, भाजपा विधायक भागीरथी देवी से पटना स्थित एजेंसी के कार्यालय में मंगलवार को लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई। विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में भागीरथी देवी से ईओयू को कई अहम जानकारी मिली है। इससे जांच का दायरा आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

इस मामले में ईओयू ने पिछले दिनों बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव से पूछताछ की थी। उनसे लगभग 4 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए। इससे पहले पूर्व विधायक बीमा भारती, डॉक्टर संजीव, मोनू कुमार और इंजीनियर सुनील समेत अन्य लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।

साल 2024 की शुरुआत में बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ था। आरोप है कि उस समय कई विधायकों को सरकार गिराने के लिए प्रलोभन दिया गया था। 11 फरवरी 2024 को जेडीयू के विधायक सुधांशु कुमार ने पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एनडीए के विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग करने के लिए मंत्री पद और 10-10 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया था।