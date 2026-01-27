Hindustan Hindi News
सीतामढ़ी में BJP विधायक ने समर्थकों के साथ इंजीनियर को बंधक बनाया; मिट्टी घोटाले के आरोप

सीतामढ़ी में BJP विधायक ने समर्थकों के साथ इंजीनियर को बंधक बनाया; मिट्टी घोटाले के आरोप

संक्षेप:

सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के अमला गांव में तटबंध की मिट्टी काटकर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा। भाजपा विधायक और ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता व कर्मियों को बंधक बनाया। जिलाधिकारी की जांच टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच जारी है।

Jan 27, 2026 05:20 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड के अमला गांव में तटबंध की मिट्टी काटकर करोड़ों रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप सामने आया है। जिसके बाद ग्रामीणों और भाजपा के रीगा विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता और उनके कर्मियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संविदा कर्मियों के साथ मिलकर तटबंध की मिट्टी को काटकर बेच दिया। इस मामले को लेकर इलाके में गुस्सा फैल गया है और ग्रामीणों ने इसे नदी सुरक्षा व तटबंध संरक्षण के लिए खतरा बताया है। घटना डुमरा, सीतामढ़ी में हुई बताई जा रही है। आरोप है कि तटबंध की मिट्टी को अवैध तरीके से काटकर लाखों-करोड़ों रुपये का गबन किया गया।

इस मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। जांच टीम के पहुंचने पर सुप्पी के जमला गांव में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और उन्होंने सरकार तथा संबंधित विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि तटबंध की मिट्टी काटने से नदी सुरक्षा कमजोर हो रही है और इससे बाढ़ की स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता और उनके कर्मचारियों को बंधक बना लिया।

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और प्रशासनिक स्तर पर जांच की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। मामले में अब यह देखना है कि जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है और दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं।