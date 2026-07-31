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भाजपा के मिजोरम प्रभारी, शराब केस से विवाद में आए; दीपक प्रकाश के लिए इस्तीफा देने वाले देवेश कुमार कौन?

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मंत्री दीपक प्रकाश के लिए बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले देवेश कुमार भाजपा के मिजोरम प्रभारी हैं। चार साल पहले शराब पीने के एक मामलों से वह विवादों में आए थे। सदन में वह एक बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी भिड़ गए थे। 

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भाजपा के मिजोरम प्रभारी देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया (फाइल फोटो)

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी पद त्यागने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के देवेश कुमार चर्चा में हैं। देवेश मूलरूप से समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। वह बीते 5 साल से भाजपा के एमएलसी हैं और उनका कार्यकाल 16 मार्च 2027 को समाप्त होने वाला था। मगर उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चर्चा है कि उनकी जगह राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा, जो अभी बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं। देवेश ने एमएलसी सीट किसी के कहने पर छोड़ी या खुद से ही इस्तीफा दिया, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 62 वर्षीय देवेश कुमार का जन्म समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के देवपाट गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके दादा दिवंगत यमुना कारजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। देवेश ने मैट्रिक तक पटना से पढ़ाई की। इसके बाद वह रांची चले गए। वह एमए और एमफिल कर चुके हैं। पढ़ाई के बाद पत्रकार के रूप में उन्होंने करियर शुरू किया। इसके बाद राजनीति में कदम रखा। संगठन पर अच्छी पकड़ रखने के चलते भाजपा ने उन्हें मिजोरम का प्रभारी भी बनाया।

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शराब केस से विवादों में आए देवेश कुमार

साल 2022 में देवेश कुमार पर शराब पीने का आरोप लगा था। 7 जुलाई 2022 को वह अपने किसी दोस्त के साथ रोड एक्सीडेंट के मामले में पटना के पाटलिपुत्र थाने गए थे। पुलिस ने उनके द्वारा शराब पीने की आशंका के बाद ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उनका ब्लड सैंपल लिया गया। फॉरेंसिक जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई थी। हालांकि, देवेश कुमार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें साजिश के तहत मामले में फंसाया गया।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ देवेश कुमार (फाइल फोटो)

बता दें कि बिहार में साल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है और शराब का सेवन अपराध माना जाता है। पहली बार शराब के नशे में पाए जाने पर जुर्माना और हिदायत देकर छोड़ा जाता है। बार-बार पकड़े जाने पर जेल हो सकती है।

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सदन में राबड़ी देवी से भिड़े

फरवरी 2026 में बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान देवेश कुमार की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी से बहसबाजी हो गई थी। बच्ची से बलात्कार के एक मामले पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया था। उसी दौरान देवेश कुमार ने कुछ कहा, उस पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी भड़क गईं। वह अपनी जगह से उठकर सत्ता पक्ष में बैठे देवेश की ओर बढ़ने लगीं। इस पर सदन का माहौल गर्मा गया था।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ देवेश कुमार (फाइल फोटो)

राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य देवेश कुमार ने उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इसी बात पर आपत्ति दर्ज कराने उनकी ओर गई। वहीं, देवेश कुमार ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी और आरजेडी के सदस्य उन पर आक्रामक हो गए थे, उन पर हमला हो सकता था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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