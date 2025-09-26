BJP mission in Bihar Amit Shah leads a major meeting in Patna including election in charge Dharmendra Pradhan बीजेपी का मिशन बिहार; पटना में अमित शाह के नेतृत्व में बड़ी बैठक, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं।  

Fri, 26 Sep 2025 07:00 PM
बिहार चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के बिहार दौरे पर है। शुक्रवार को शाह के नेतृत्व में पटना में भाजपा कार्यालय पर बड़ी बैठक जारी है। जिसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत भाजपा सांसद, विधायक समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन की मजबूती, प्रत्याशियों का चयन और चुनावी रणनीति पर मंथन चल रहा है। आज शाह पटना में ही रात्रि विश्राम करेंगे।

इससे पहले शाह ने चंपारण और सारण के 350 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ये बैठक, बेतिया के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण के भाजपा के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, कार्यसमिति सदस्य, विधानसभा प्रभारी भी शामिल हुए।

बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही सरकार की योजनाओं और कामों को जनता तक पहुंचाना शामिल है। जिला से लेकर पंचायत तक लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना भी शामिल है। बीते 8 दिनों के अंदर शाह का दूसरा बिहार दौरा है।

आपको बता दें आज ही पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी। महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में दस-दस हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की। वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जिससे सीएम नीतीश कुमार भी वर्चुअली जुड़े।