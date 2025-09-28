बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की मेनीफेस्टो कमेटी गठित, 13 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मेनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। जिसमें कुल 13 मेंबर बनाए गए हैं। जो पार्टी के चुनावी वादों को लोगों के सामने रखने में मदद करेंगे। इस कमेटी में मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, सांसद मनन मिश्रा, सांसद भीम सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा शामिल हैं
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मेनीफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने इसकी सूची रविवार को जारी की है। इस सूची में 13 नेताओं को शामिल किया है। जिसमें मंत्री डॉ. प्रेम कुमार के अलावा सांसद मनन मिश्रा, सांसद भीम सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, विधान पार्षद निवेदिता सिंह और देवेश कुमार समेत सुरेश रूंगटा, गुरु प्रकाश पासवान, अमृता भूषण, संतोष पाठक, अजीत चौधरी, सीता सिन्हा और सुनील राम शामिल हैं।
इससे पहले बिहार बीजेपी ने रविवार को ही चुनाव अभियान समिति की घोषणा की थी। इसे लेकर बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी की गई है। इसमें दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 45 नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरे जोर पर हैं।
हाल ही में 2 दिने के बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में प्रवासी प्रभारी बैठक का नेतृत्व किया था। जिसमें बिहार बीजेपी के पदाधिकारी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। जिसमें सीटों और सीटिंग विधायकों की स्क्रीनिंग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। जिसके बाद शाह ने अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टास्क भी सौंपा था।