बिहार चुनाव के लिए BJP ने बनाया मेगा प्लान, दिलीप जायसवाल बोले- दो तिहाई बहुमत से बनेगी सरकार
संक्षेप: बुधवार से मुख्यमंत्री समेत अन्य बड़े नेताओं का कार्यक्रम होगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम आ रहे हैं। यहां वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अपने चुनावी अभियान का आगाज समस्तीपुर और बेगूसराय से करेंगे।
बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी ने मतदान से पहले धुआंधार चुनाव प्रचार का प्लान तैयार किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में पार्टी के चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर विस्तार से बातचीत की है।दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर माथापच्ची अभी तक हो रही है और एनडीए ने पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। अब हम चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं।
आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उपमुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। बुधवार से मुख्यमंत्री समेत अन्य बड़े नेताओं का कार्यक्रम होगा। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम आ रहे हैं। यहां वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अपने चुनावी अभियान का आगाज समस्तीपुर और बेगूसराय से करेंगे।
गृहमंत्री अमित शाह का भी लगातार कार्यक्रम है। 24-25 तारीख के आसपास उनका भी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा था राजनाथ सिंह जैसे नेता चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल चट्टानी एकता के साथ बिहार चुनाव में जा रहे हैं।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों में आपस में ही मतभेद है। बिहार की जनता देख रही है कि जिस महागठबंधन में आपस में ही मतभेद है वो बिहार की सरकार क्या चलाएगी। इसीलिए बिहार की जनता और मतदाता जानती है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है और इसे सिर्फ एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है। एनडीए दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।