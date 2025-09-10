BJP Mahila Vistarak Toli set out to catch votes of household women in Bihar Elections घर की औरतों के जरिए वोट सेट करने निकल पड़ीं भाजपा की महिला विस्तारकों की टोली, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBJP Mahila Vistarak Toli set out to catch votes of household women in Bihar Elections

घर की औरतों के जरिए वोट सेट करने निकल पड़ीं भाजपा की महिला विस्तारकों की टोली

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने घरेलू महिलाओं के वोटों को साधने के लिए महिला विस्तारकों की टोली को मैदान में उतार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुधवार को प्रवासी महिला विस्तारक रथ को रवाना किया।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 10 Sep 2025 10:48 PM
share Share
Follow Us on
घर की औरतों के जरिए वोट सेट करने निकल पड़ीं भाजपा की महिला विस्तारकों की टोली

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अब घर की औरतों को साधने के लिए महिला विस्तारकों की टोली को मैदान में उतारा गया है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुधवार को प्रवासी महिला विस्तारक के विधानसभावार रथ को पटना से रवाना किया। उन्होंने भाजपा का झंडा दिखाकर इस रथ की शुरुआत की। महिला प्रवासी रथ 121 विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुधवार को कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों से आई महिला विस्तारक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रवास करेंगी। इसके तहत बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार ने जो काम किए हैं, वह घर-घर जाकर महिलाओं को बताए जाएंगे।

जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने में एक लंबी लकीर खींची है। उन्होंने बताया कि महिला विस्तारक केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी महिलाओं को जागरूक करेंगी।

ये भी पढ़ें:पटना में भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे जमीन सर्वे कर्मियों पर लाठीचार्ज

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रवासी महिला विस्तारक के विधानसभावार रथों को रवाना किया। ये महिला नेता विभन्न विधानसभाओं में पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगी। सरकार की उपलब्धिया जनता को बताएंगी।

ये भी पढ़ें:मोदी के बाद अमित शाह के सितंबर में दो बिहार दौरे, भाजपा की दनादन बैठकें

बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। नीतीश सरकार ने हाल ही में आधी आबादी को साधने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत हर घर की एक महिला सदस्य को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। यह राशि विधानसभा चुनाव से पहले ही लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)