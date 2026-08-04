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बांकीपुर में बीजेपी हारी नाक की लड़ाई, अब आत्ममंथन की बारी; 6000 नेताओं ने लगाया था दमखम

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बांकीपुर सीट पर हार निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई हार जाने जैसा रहा। बीजेपी के करीब 6000 नेताओं ने यहां चुनाव प्रचार में दमखल लगाया लेकिन पार्टी प्रत्याशी नीरज सिन्हा प्रशांत किशोर के आगे टिक नहीं सके। बीजेपी के लिए यह आत्ममंथन का समय है।

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बांकीपुर उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद अब बीजेपी के लिए आत्मचिंतन का समय है। (फाइल फोटो)

बिहार की सियासत के लिहाज से अहम मानी जाने वाली बांकीपुर सीट पर भाजपा की हार उसके लिए बड़ा झटका है। यह सीट 31 साल से भाजपा के कब्जे में रही थी। इसलिए इसे भाजपा का अभेद्य गढ़ भी मान लिया गया था। इस लिहाज से बांकीपुर की पराजय सिर्फ एक सीट के उपचुनाव की हार नहीं है।विशुद्ध रूप से शहरी क्षेत्र वाले इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने पार्टी को दो टूक संदेश दिया है कि अब जातीय समीकरण मतदान का आधार नहीं रहा। उसे जमीन पर काम, जवाबदेही और बेहतर नेतृत्व चाहिए। इस चुनाव परिणाम ने यह भी बता दिया है कि भाजपा के लिए आत्ममंथन और रणनीति बदलने का समय है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट अस्तित्व में आया था। इसके पहले यह पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था।

वर्ष 1995 में पहली बार नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के टिकट पर यहां से विधायक बने। वे लगातार नवम्बर 2005 तक इस क्षेत्र से विधायक रहे। उनके असामयिक निधन के बाद उनके पुत्र और भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार वर्ष 2006 में हुए उपचुनाव में विधायक बने। तब से लेकर वर्ष 2025 में हुए आम चुनाव तक पांच बार वे इस क्षेत्र से जीते। जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद राज्यसभा भेजा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के कारण ही बांकीपुर में उपचुनाव हुआ। ऐसे में इस सीट की महत्ता यूं ही अधिक थी। इसके अलावा भाजपा कोटे से पहली बार बिहार की कमान सीएम सम्राट चौधरी ने संभाली। उनके सीएम बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव था। प्रदेश भाजपा की जिम्मेवारी संभाल रहे संजय सरावगी के नेतृत्व में पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी। इनके लिए भी यह चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं थी।

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पार्टी ने नाक की लड़ाई बना रखी थी

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से हुए इस उपचुनाव को पार्टी ने नाक की लड़ाई बना रखी थी। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान समाप्ति के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद 11 दिनों तक पटना में डटे रहे। कई दौर की बैठकें हुईं। रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से लेकर सरकार के सभी मंत्री, गठबंधन के विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी बांकीपुर में दिन-रात प्रचार करते नजर आए। पवन सिंह, मनोज तिवारी जैसे लोकप्रिय अभिनेताओं सहित पार्टी के 6000 से अधिक छोटे-बड़े नेताओं ने दमखम लगाया। एनडीए के घटक दलों के अन्य प्रमुख नेताओं की भी चुनावी सभाएं हुई। लेकिन, नतीजा हैरान करने वाला रहा। पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19 हजार से अधिक मतों से हार का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष के आम चुनाव में नितिन नवीन ने जितनी मतों से जीत हासिल की थी, नीरज सिन्हा को उतना भी वोट नहीं मिले।

पिछले चुनावों में प्रदर्शन

वर्ष 2025

भाजपा नितिन नवीन 98299

राजद रेखा कुमारी गुप्ता 46363

जीत का अंतर : 51936

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वर्ष 2020

भाजपा नितिन नवीन 83068

कांग्रेस लव सिन्हा 44032

जीत का अंतर - 39036

वर्ष 2015

भाजपा नितिन नवीन 86759

कांग्रेस आशीष कुमार 46992

जीत का अंतर 39767

वर्ष 2010

भाजपा नितिन नवीन 78771

राजद विनोद कु.श्रीवास्तव 17931

जीत का अंतर 60840

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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