100 में 80 बूथ पर हारी BJP, राम कृपाल और रविशंकर का बूथ भी प्रशांत किशोर जीते, नीरज की बची लाज
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 422 मतदान केंद्रों में लगभग 19 फीसदी बूथ पर ही भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से बढ़त मिल सकी। रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव का बूथ भी भाजपा हार गई।
बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई थी, लेकिन खुद नितिन नवीन पड़ोस की दीघा सीट के वोटर हैं। भाजपा के कई बड़े नेता बांकीपुर के मतदाता हैं, जिसमें पटना साहिब सीट के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव शामिल हैं। केंद्र से लेकर राज्य और नगर निगम तक ट्रिपल इंजन सरकार वाले बिहार में जन सुराज पार्टी (JSP) के नेता प्रशांत किशोर ने 422 मतदान केंद्रों वाली बांकीपुर सीट के तकरीबन 19 परसेंट बूथ पर भाजपा को पछाड़ दिया। रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव तक के बूथ पर भी प्रशांत किशोर ने भाजपा के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को आगे नहीं निकलने दिया। खुद नीरज सिन्हा ने अपने बूथ पर प्रशांत किशोर से कुछ ज्यादा वोट लाकर अपनी लाज बचा ली।
बिहार की राजधानी पटना के एकदम केंद्र में बसी बांकीपुर सीट से 31 साल से भाजपा नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और फिर उनके बेटे नितिन नवीन लगातार जीत रहे थे। इस वजह से यह सीट भाजपा के गढ़ का दर्जा हासिल कर चुकी थी। लालू यादव के राज में भी भाजपा इस सीट से हार नहीं पाई। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने आक्रामक चुनाव प्रचार से एनडीए और महागठबंधन के बीच कई चुनावों से चल रहे ‘जंगलराज’ की लड़ाई से इतर नए नारों और दावों से मतदाताओं का बहुमत अपनी तरफ कर लिया।
भाजपा कैंडिडेट नीरज सिन्हा को 422 बूथ में मात्र 19.19 फीसदी बूथ पर प्रशांत किशोर से ज्यादा वोट मिले। बाकी 80-81 फीसदी बूथ पर जन सुराज पार्टी ने भाजपा को दबा दिया। मतगणना डेटा देखने से यह भी पता चला कि बीजेपी ने जिन 81 सीटों पर जन सुराज से लीड लिया, उनके बीच कई बूथ पर अंतर बहुत मामूली है। लेकिन प्रशांत किशोर ने नीरज सिन्हा को जिन 338 बूथ पर पीछे छोड़ा, उनमें कई जगह मार्जिन बहुत बड़ा है। 3 बूथ ऐसे भी मिले, जहां दोनों को बराबर वोट मिला।
बांकीपुर विधानसभा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की लोकसभा सीट पटना साहिब के अंदर ही आती है। रविशंकर इसी विधानसभा के बूथ नंबर 90 के वोटर हैं। उनके बूथ पर भाजपा को 94 वोट मिले, जबकि प्रशांत किशोर ने 98 वोट जुटा लिए। बिहार के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव के बूथ नंबर 157 पर भाजपा के 89 वोट के मुकाबले जन सुराज को 91 मत मिले। इन बड़े नेताओं के बीच नए-नवेले नेता नीरज सिन्हा ने बतौर कैंडिडेट अपनी लाज बचा ली। नीरज सिन्हा के बूथ नंबर 271 पर भाजपा को 159 वोट मिले, जबकि जन सुराज 142 वोट ही जुटा सकी।
जन सुराज और भाजपा को बूथ नंबर 54, 64 और 159 पर बराबर-बराबर वोट मिले। जन सुराज ने 338 मतदान केंद्रों पर भाजपा से अधिक वोट हासिल किया। नीरज सिन्हा को जिन 81 बूथों पर जन सुराज के प्रशां किशोर से ज्यादा वोट मिला, उन बूथों के नंबर, भाजपा के वोट और जन सुराज पार्टी के वोट नीचे आप देख सकते हैं।
बूथ नंबर - भाजपा के वोट - जन सुराज के वोट
18 - 122 - 84
33 - 97- 90
34 - 119 - 96
35 - 141- 137
36 - 114- 69
37 - 72- 58
28 - 43- 71
39 - 52- 47
41 -124- 91
43 - 100- 88
44 - 39- 29
45 - 111- 101
46 - 47- 45
47 - 88- 65
50 - 72- 59
51- 135- 126
56- 119- 117
92- 126 - 105
93- 140 - 104
94- 172 - 162
98- 79 - 78
109 - 169 - 166
114 - 172 - 128
125 - 218 - 151
129 - 118 - 98
130 - 132 - 101
147 - 126 - 110
150 - 101 - 84
152 - 127 - 120
155- 200 - 182
156 - 152 - 107
160 - 88 - 83
163 - 135 - 127
170 - 182 - 161
173 - 129 - 94
190 - 157 - 149
264 - 185 - 122
269 - 102 - 95
271 - 159 - 142
273 - 162 - 137
279 - 118 - 104
285- 186 - 151
286 - 99 - 88
287 - 67 - 63
289 - 144 - 143
315- 135 - 121
318 - 125 - 114
328 - 139 - 134
330 - 116 - 115
331 - 167 - 131
362 - 127 - 124
363 - 179 - 166
368 - 206 - 168
371 - 93 - 55
372 - 88 - 62
374 - 98 - 67
375 - 39 - 38
384 - 164 - 163
392- 219 - 164
393- 241 - 196
394- 198 - 168
395- 151 - 135
396- 126 - 116
397- 211 - 132
398- 151 - 92
399- 232 - 122
402- 179 - 146
403 - 124 - 109
404 - 143 - 126
405 - 120 - 86
406 - 180 - 119
407 - 127 - 106
408 - 125 - 107
409 - 111 - 99
410 - 136 - 112
411 - 149 - 145
412 - 168 - 154
413 - 175 - 149
415 - 163 - 145
418 - 162 - 115
422 - 123 - 104