जेडीयू को वोट नहीं दे रहे BJP और LJP वाले? राजद के आरोप पर भड़की नीतीश की पार्टी

संक्षेप: तेजस्वी यादव की आरजेडी ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान भाजपा और लोजपा-आर के लोग नीतीश कुमार की जेडीयू को वोट नहीं दे रहे हैं। जेडीयू ने आरजेडी पर इसका पलटवार भी किया है।

Thu, 6 Nov 2025 02:47 PM
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने एनडीए में फूट का दावा किया है। राजद ने कहा कि रुझान आने शुरू हो गए हैं, (एनडीए) के अंदर के मतभेद का अंडर करंट अब सामने आने लगा है। तेजस्वी की पार्टी ने दावा किया है कि जेडीयू वाले भाजपा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को वोट नहीं डाल रहे हैं। वहीं, भाजपा और लोजपा-आर वाले जेडीयू को वोट नहीं दे रहे हैं। राजद के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू भड़क गई है।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने राजद के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा, “टूटे-फूटे लालटेन के सहारे सत्ता का दिवास्वप्न देख रहे इस ठगबंधन में न कभी कोई स्वीकार्य नेता रहा है, न नीयत। स्वार्थ की बैसाखी पर टिका यह गिरोह अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसके बाद न इनके नेता दिखेंगे, न कार्यकर्ता। इन लालची बंदरों के चक्कर में अपना वोट बर्बाद न करें, अपना वोट बिहार के विकास के लिए दें।”

जेडीयू ने राजद और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए दावा किया कि झूठ की बुनियाद पर बनी इमारत ढहने को है। अब रुझान नहीं, परिणाम आने वाला है, वो भी एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ।

बता दें कि गुरुवार, 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। दो चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना के ब चुनाव का रिजल्ट आएगा।

