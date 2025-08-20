भाजपा के लोग ही अमित शाह के निशाने पर, पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल RJD का तंज

30 दिन जेल में बिताने वाले सीएम और पीएम को पद से हटाने के लिए संसद में लाए गए नए बिल पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल आरजेडी के सांसद मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा कि यह बिल अमित शाह भाजपा के ही कुछ नेताओं के लिए लेकर आए हैं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए संविधान के 130वें संशोधन विधेयक का लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने विरोध किया है। इस बिल में भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर आरोपों का सामना करने और लगातार 30 दिनों तक जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से बर्खास्त करने का प्रावधान है। आरजेडी ने इसे भाजपा की एक चाल बताया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर उनकी ही पार्टी (BJP) के कुछ लोग हैं।

आरजेडी सांसद मनोज झा ने गुरुवार को कहा कि भाजपा जिस राज्य में चुनाव नहीं जीत सकती, वहां अब विधायकों की खरीद-फरोख्त नहीं करेगी। इसके बजाय अब इस विधेयक के जरिए वहां की सरकार को अस्थिर करके गिरा देगी।

मोदी सरकार के इस बिल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, “आरोपी और दोषी के बीच का अंतर मिट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में कहा था कि वह राजनीतिक खेल का हिस्सा बन रही है। वह किसी पर भी पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज करके उसे जेल में डाल देगी।”

आरजेडी के लोकसभा सांसद एवं बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने इस पर कहा कि आपको दंडित करने का अधिकार नहीं है। इस बिल के जरिए केंद्र सरकार कह रही है कि वह केस दर्ज करेगी और बर्खास्त करेगी। अगर एफआईआर दर्ज होती है, तो कुछ लोग इस्तीफा दे देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। मगर सरकार को यह अधिकार नहीं है कि उसे हटा दे।