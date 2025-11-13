Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBJP leaders instructed not to leave counting center until candidate receive victory certificate
जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक काउंटिंग सेंटर से ना हटें, BJP नेताओं को मिले निर्देश

जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक काउंटिंग सेंटर से ना हटें, BJP नेताओं को मिले निर्देश

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी के काउंटिंग एजेंट और अन्य नेताओं को निर्देश दिए हैं। उन्हें उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक काउंटिंग सेंटर से नहीं हटने को कहा गया है।

Thu, 13 Nov 2025 08:50 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक काउंटिंग सेंटर से नहीं हटने को कहा है। शुक्रवार को मतगणना केंद्र पर तैनात रहने वाले पार्टी प्रतिनिधियों (काउंटिंग एजेंट) से कहा है कि प्रत्याशी को जीत का प्रमाणपत्र मिलने तक वहीं जमे रहेंगे। वहां से हटेंगे नहीं। उन्होंने गुरुवार को प्रदेश भर के ऐसे प्रतिनिधियों की बैठक कर उन्हें कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन माध्यम से सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भाजपा के संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और ओम पाठक ने मुख्य रूप से अपनी बातें रखीं। बैठक में राज्यभर से जुड़े काउंटिंग एजेंट को कहा गया कि मतगणना स्थल पर समय से पहुंचें। पूरी मतगणना के दौरान सभी को सजग और सावधान रहने को कहा गया है।

उन्हें बताया गया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तत्काल रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर रिसीविंग प्राप्त कर लें। बैलेट पेपर के सील वगैरह को अच्छी तरह चेक कर लेंगे। वोट का मिलान भी कर लेने को कहा गया है। बैठक में भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमण, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार, रवींद्र शर्मा, रामतुजब सिंह, श्रीराम कृष्णा आदि उपस्थित रहे।

बता दें कि बिहार चुनाव की सभी 243 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार 14 नवंबर को मतगणना होगी। भाजपा ने जदयू, लोजपा-आर, आरएलएम और हम के साथ मिलकर एनडीए में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा है। एग्जिट पोल के विश्लेषण एनडीए के पक्ष में आने के बाद भाजपा के नेता जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि, भाजपा समेत अन्य दलों को कितनी सीटें मिलेंगी यह वास्तविक चुनाव नतीजों में शुक्रवार को ही स्पष्ट होगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
