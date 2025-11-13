जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक काउंटिंग सेंटर से ना हटें, BJP नेताओं को मिले निर्देश

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी के काउंटिंग एजेंट और अन्य नेताओं को निर्देश दिए हैं। उन्हें उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक काउंटिंग सेंटर से नहीं हटने को कहा गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक काउंटिंग सेंटर से नहीं हटने को कहा है। शुक्रवार को मतगणना केंद्र पर तैनात रहने वाले पार्टी प्रतिनिधियों (काउंटिंग एजेंट) से कहा है कि प्रत्याशी को जीत का प्रमाणपत्र मिलने तक वहीं जमे रहेंगे। वहां से हटेंगे नहीं। उन्होंने गुरुवार को प्रदेश भर के ऐसे प्रतिनिधियों की बैठक कर उन्हें कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में भौतिक रूप से तथा ऑनलाइन माध्यम से सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भाजपा के संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और ओम पाठक ने मुख्य रूप से अपनी बातें रखीं। बैठक में राज्यभर से जुड़े काउंटिंग एजेंट को कहा गया कि मतगणना स्थल पर समय से पहुंचें। पूरी मतगणना के दौरान सभी को सजग और सावधान रहने को कहा गया है।

उन्हें बताया गया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तत्काल रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर रिसीविंग प्राप्त कर लें। बैलेट पेपर के सील वगैरह को अच्छी तरह चेक कर लेंगे। वोट का मिलान भी कर लेने को कहा गया है। बैठक में भाजपा चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमण, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार, रवींद्र शर्मा, रामतुजब सिंह, श्रीराम कृष्णा आदि उपस्थित रहे।