सम्राट चौधरी में योगी खोज रहे बीजेपी नेता, बेगूसराय एनकाउंटर पर कहा- सिहर उठेंगे क्रिमिनल

Hindi NewsBihar NewsBJP leaders expect Yogi in Samrat Chaudhary, says on Begusarai encounter criminals will shudder
सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने से भाजपा नेता उनमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि देख रहे हैं। पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा है कि अपराधी अब सिहर उठेंगे।

Sat, 22 Nov 2025 03:05 PM
बिहार की नीतीश सरकार में जेडीयू से अधिक विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) को पहली बार गृह मंत्रालय मिला है। करीब बीस सालों से यह सीएम नीतीश कुमार के पास था। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने से भाजपा नेताओं का जोश हाई है। पार्टी के नेता सम्राट चौधरी में यूपी सीएम योगी की छवि देख रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब अपराधी सिहरन महसूस करेंगे। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सम्राट चौधरी के तेवर से अपराधियो को सावधान किया है।

बीजेपी के प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बिहार की राजनीतिक दहलीज पर एक नया अध्याय रचा गया है, जहाँ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभालते ही अपराध के खिलाफ अभियान की बागडोर कस ली। शुक्रवार को बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही ने अपराधियों को कड़ा संदेश दे दिया। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय पर चली गोलियाँ, जो घायल होकर गिरफ्तार हुआ।

यह एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की शैली का जीता-जागता उदाहरण है, जहाँ कानून का लोहा अपराधियों को चूर करने का संकल्प स्पष्ट झलकता है। दो दिनों में दूसरी मुठभेड़ ने बिहार पुलिस की दृढ़ता को प्रमाणित किया। नीजर ने आगे लिखा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब अपराधी सिहरन महसूस करेंगे,क्योंकि बिहार में शांति और न्याय की नई सुबह फूट पड़ी है। राज्य की जनता को विश्वास है कि यह नई ऊर्जा अपराधमुक्त बिहार का सपना साकार करेगी। अपराधी सावधान हो जाएं क्योंकि कमान मजबूत हाथों में है।

इधर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में अब सम्राट आ गए हैं। अपराधी सावधान हो जाएं। कोशिश भी मत करना। जंगलराज पार्ट टू वाले तो डरे सहमे होंगे। नीतीश कुमार ने बतौर गृहमंत्री जिस तरह से सुसाशन चलाया उसे सम्राट चौधरी आगे ले जाएंगे। योगी मॉडल के सवाल पर कहा कि उन्होंने यूपी में बेहतर सुसाशन कायम किया है। सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
