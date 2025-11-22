सम्राट चौधरी में योगी खोज रहे बीजेपी नेता, बेगूसराय एनकाउंटर पर कहा- सिहर उठेंगे क्रिमिनल

संक्षेप: सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने से भाजपा नेता उनमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि देख रहे हैं। पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा है कि अपराधी अब सिहर उठेंगे।

बिहार की नीतीश सरकार में जेडीयू से अधिक विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) को पहली बार गृह मंत्रालय मिला है। करीब बीस सालों से यह सीएम नीतीश कुमार के पास था। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने से भाजपा नेताओं का जोश हाई है। पार्टी के नेता सम्राट चौधरी में यूपी सीएम योगी की छवि देख रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब अपराधी सिहरन महसूस करेंगे। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सम्राट चौधरी के तेवर से अपराधियो को सावधान किया है।

बीजेपी के प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि बिहार की राजनीतिक दहलीज पर एक नया अध्याय रचा गया है, जहाँ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभालते ही अपराध के खिलाफ अभियान की बागडोर कस ली। शुक्रवार को बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही ने अपराधियों को कड़ा संदेश दे दिया। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय पर चली गोलियाँ, जो घायल होकर गिरफ्तार हुआ।

यह एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की शैली का जीता-जागता उदाहरण है, जहाँ कानून का लोहा अपराधियों को चूर करने का संकल्प स्पष्ट झलकता है। दो दिनों में दूसरी मुठभेड़ ने बिहार पुलिस की दृढ़ता को प्रमाणित किया। नीजर ने आगे लिखा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब अपराधी सिहरन महसूस करेंगे,क्योंकि बिहार में शांति और न्याय की नई सुबह फूट पड़ी है। राज्य की जनता को विश्वास है कि यह नई ऊर्जा अपराधमुक्त बिहार का सपना साकार करेगी। अपराधी सावधान हो जाएं क्योंकि कमान मजबूत हाथों में है।