तेजस्वी यादव का रावण रूप, दस सिर और दस झूठ..., दुर्गा पूजा पर बीजेपी नेता का पोस्ट; राजद ने दिया जवाब

बिहार में दुर्गा पूजा की धूम के बीच बीजेपी नेता के एक एक्स पोस्ट ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी नेता ने अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव को रावण के तौर पर दिखाया है। पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर में दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव माता दुर्गा के पैरों के नीचे पड़े हैं।

बिहार समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा पर्व की धूम है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक्स पर कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिसे लेकर खलबली मच गई है। इस पोस्ट के बाद राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। दरअसल बीजेपी नेता नीरज कुमार शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दुर्गा पूजा को लेकर जो पोस्ट किया है उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण बताया गया है। इस पोस्ट में तेजस्वी यादव के 10 सिर भी दिखाए गए हैं। इतना ही नहीं बीजेपी नेता ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें तेजस्वी यादव माता दुर्गा के पैरों के नीचे पड़े नजर आ रहे हैं।

बीजेपी नेता नीरज कुमार शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर ऐसी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘तेजस्वी यादव का “रावण” रूप अब छिप नहीं रहा। दस सिर — दस झूठ। एक सिर पर युवाओं को नौकरी का वादा, दूसरे पर अपराधियों का संरक्षण, तीसरे पर जंगलराज की वापसी… और बाकी सिरों पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और बिहार को फिर से अंधेरे में धकेलने की साजिश !लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है ,माता अब त्रिशूल लेकर खड़ी है,जल्दी से नौकरी के बदले ली गई गरीबों की जमीन वापस करो।’

दुर्गा पूजा में तेजस्वी यादव को रावण की तरह दिखाने और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना जवाब दिया है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल का हवाला देते हुए इसका जवाब दिया है। एजाज अहमद ने दावा किया है तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में साढ़े पांच लाख नौकरियां दी गई है और साढ़े तीन लाख रिक्तियां छोड़ी गईं। एजाज अहमद ने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का भी दावा किया है। इन आंकड़ों के जरिए आरजेडी ने बीजेपी नेता के उन आरोपों का जवाब दिया जिसके जरिए नेता प्रतिपक्ष पर युवाओं से नौकरी के नाम पर वादे करने के आरोप लगाए गए थे।