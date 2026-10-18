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तेजस्वी यादव का रावण रूप, दस सिर और दस झूठ..., दुर्गा पूजा पर बीजेपी नेता का पोस्ट; राजद ने दिया जवाब

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में दुर्गा पूजा की धूम के बीच बीजेपी नेता के एक एक्स पोस्ट ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी नेता ने अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव को रावण के तौर पर दिखाया है। पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर में दिखाया गया है कि तेजस्वी यादव माता दुर्गा के पैरों के नीचे पड़े हैं। 

Tejashwi Yadav News
नवरात्र पर बीजेपी नेता द्वारा तेजस्वी यादव को लेकर किए गए एक पोस्ट से हंगामा मच गया है।

बिहार समेत पूरे देश में दुर्गा पूजा पर्व की धूम है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने एक्स पर कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिसे लेकर खलबली मच गई है। इस पोस्ट के बाद राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। दरअसल बीजेपी नेता नीरज कुमार शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दुर्गा पूजा को लेकर जो पोस्ट किया है उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण बताया गया है। इस पोस्ट में तेजस्वी यादव के 10 सिर भी दिखाए गए हैं। इतना ही नहीं बीजेपी नेता ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें तेजस्वी यादव माता दुर्गा के पैरों के नीचे पड़े नजर आ रहे हैं।

बीजेपी नेता नीरज कुमार शर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर ऐसी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘तेजस्वी यादव का “रावण” रूप अब छिप नहीं रहा। दस सिर — दस झूठ। एक सिर पर युवाओं को नौकरी का वादा, दूसरे पर अपराधियों का संरक्षण, तीसरे पर जंगलराज की वापसी… और बाकी सिरों पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और बिहार को फिर से अंधेरे में धकेलने की साजिश !लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है ,माता अब त्रिशूल लेकर खड़ी है,जल्दी से नौकरी के बदले ली गई गरीबों की जमीन वापस करो।’

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दुर्गा पूजा में तेजस्वी यादव को रावण की तरह दिखाने और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना जवाब दिया है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल का हवाला देते हुए इसका जवाब दिया है। एजाज अहमद ने दावा किया है तेजस्वी यादव के उपमुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में साढ़े पांच लाख नौकरियां दी गई है और साढ़े तीन लाख रिक्तियां छोड़ी गईं। एजाज अहमद ने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का भी दावा किया है। इन आंकड़ों के जरिए आरजेडी ने बीजेपी नेता के उन आरोपों का जवाब दिया जिसके जरिए नेता प्रतिपक्ष पर युवाओं से नौकरी के नाम पर वादे करने के आरोप लगाए गए थे।

एजाज अहमद ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार को विकास से जोड़ने का काम किया है। बीजेपी नेता अपने कृत्यों को भी देख लें। राजद नेता ने कहा कि बीजेप नेताओं को अपने आप में झांकना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि रामराज किसके कार्यकाल में था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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