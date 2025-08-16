दो असफल वंशवादियों का सर्कस, कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी नेता की चोट

नीरज ने कहा है कि बिहार की जनता को एनडीए पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह यात्रा एक सर्कस है जिसे लोग देखेंगे पर ध्यान नहीं देंगे।

17 अगस्त(रविवार) से कांग्रेस पार्टी की वोट अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है। सासाराम से शुरू हो रही यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता भाग लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इसकी जोरदार तैयारी की है। राजद समेत महागठबंधन के सभी दलों का समर्थन में है। लेकिन, बीजेपी ने इसे वोट की राजनीति करार दिया है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने इसे दो असफल वंशवादी जोकरों का सर्कस बताया है।

नीरज ने कहा है कि बिहार की जनता को एनडीए पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह यात्रा एक सर्कस है जिसे लोग देखेंगे पर ध्यान नहीं देंगे। राहुल बिहार के लोगों को जंगलराज की याद दिलाने आ रहे हैं। एनडीए ने बिहार को जंगलराज से निकालकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब चाहे सिर पटक लें पर कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है तो किस बात का भ्रम फैलाने आ रहे हैं। ये लोग अफवाह की राजनीति करते हैं।

उधर बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि यह उनकी हताशा यात्रा है। बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद यात्रा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस यात्रा से कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्हें इस यात्रा से तौबा करना चाहिए।