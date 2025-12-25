Hindustan Hindi News
बड़ा दावा करते थे; बीजेपी नेता हत्या कांड पर सियासत सुलगी, राजद ने सम्राट चौधरी को लपेटा

बड़ा दावा करते थे; बीजेपी नेता हत्या कांड पर सियासत सुलगी, राजद ने सम्राट चौधरी को लपेटा

संक्षेप:

मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता को सुरक्षा नहीं पाने वाली सरकार जनता को कितनी सुरक्षा देगी। सम्राट चौधरी  सुबह में दावा किए और शाम को अपराधियों ने उनकी पार्टी के नेता की हत्या कर दी।

Dec 25, 2025 12:06 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की हत्या पर सियासत सुलग गई है। राजद ने इस घटना के बहाने गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लपेट लिया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता को सुरक्षा नहीं पाने वाली सरकार जनता को कितनी सुरक्षा देगी। बुधवार शाम करीब पांच बजे बेखौफ बदमाशों ने भाजपा नेता रूपक सहनी (23) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय रूपक शादीपुर घाट स्थित अपनी फोटोस्टेट की दुकान में बैठे थे।

मृत्युंजय तिवारी ने तंग कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग हवा हवाई दावे करते रहते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। सुबह में गृह मंत्री दावा करते हैं कि अपराधी राज्य छोड़कर चले जाएंगे या सुधर जाएंगे। शाम को ही उनकी पार्टी के नेता की हत्या हो जाती है। इससे तो यही लगता है कि राज्य में अपराधी बेलगाम हैं और सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हालात बेकाबू है। प्रशासन से काम नहीं हो रहा है। बिहार की जनता बिल्कुल असुरक्षित है क्योंकि सिर्फ हवाबाजी हो रही है।

ये भी पढ़ें:समस्तीपुर में भाजपा पंचायत अध्यक्ष की हत्या, मंदिर के पास हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

इधर भाजपा के नीरज कुमार ने विपक्ष को हत्या पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। कहा कि पुलिस काम कर रही है। हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना बहुत दुखद है। इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है।

बताते चलें कि बुधवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने नजदीक से रूपक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल रूपक को लोगों ने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्हें पांच से छह गोलियां मारी गई हैं। रूपक भाजपा जिला आईटी सेल के संयोजक दीपक सहनी के छोटे भाई थे और स्वयं भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। घटनास्थल से कई खोखे मिले हैं। सूचना पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। मामले में दो बदमाश सोनू व मोनू को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर अन्य बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:BJP नेता के मर्डर में शराब माफियाओं का कनेक्शन, परिजन बोले- मांगी थी सुरक्षा
