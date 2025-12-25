बड़ा दावा करते थे; बीजेपी नेता हत्या कांड पर सियासत सुलगी, राजद ने सम्राट चौधरी को लपेटा

संक्षेप: मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता को सुरक्षा नहीं पाने वाली सरकार जनता को कितनी सुरक्षा देगी। सम्राट चौधरी सुबह में दावा किए और शाम को अपराधियों ने उनकी पार्टी के नेता की हत्या कर दी।

बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की हत्या पर सियासत सुलग गई है। राजद ने इस घटना के बहाने गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लपेट लिया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता को सुरक्षा नहीं पाने वाली सरकार जनता को कितनी सुरक्षा देगी। बुधवार शाम करीब पांच बजे बेखौफ बदमाशों ने भाजपा नेता रूपक सहनी (23) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय रूपक शादीपुर घाट स्थित अपनी फोटोस्टेट की दुकान में बैठे थे।

मृत्युंजय तिवारी ने तंग कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग हवा हवाई दावे करते रहते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। सुबह में गृह मंत्री दावा करते हैं कि अपराधी राज्य छोड़कर चले जाएंगे या सुधर जाएंगे। शाम को ही उनकी पार्टी के नेता की हत्या हो जाती है। इससे तो यही लगता है कि राज्य में अपराधी बेलगाम हैं और सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हालात बेकाबू है। प्रशासन से काम नहीं हो रहा है। बिहार की जनता बिल्कुल असुरक्षित है क्योंकि सिर्फ हवाबाजी हो रही है।

इधर भाजपा के नीरज कुमार ने विपक्ष को हत्या पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। कहा कि पुलिस काम कर रही है। हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना बहुत दुखद है। इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है।