सीतामढ़ी में भाजपा नेता के भाई को सिर में गोली लगी, हाइवे किनारे पिस्टल के साथ मिला युवक

सीतामढ़ी जिले के रीगा में स्थानीय भाजपा नेता के भाई को सिर में गोली लग गई। गंभीर हालत में उसका इलाज मुजफ्फरपुर के अस्पताल में चल रहा है। युवक जख्मी हालत में हाइवे किनारे पिस्टल के साथ पड़ा मिला।

बिहार के सीतामढ़ी जिले में शनिवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी (बीजेजी) के एक नेता के भाई को गोली लग गई। घटना रीगा थाना क्षेत्र के रमनगरा एनएच-22 किनारे की है। गंभीर स्थिति में पुलिस को युवक मिला। युवक के सिर में गोली लगी थी। वहीं पास में ही एक लोडेड पिस्टल भी मिली है। उसपर खून के धब्बे थे। पुलिस ने भाजपा नेता के भाई को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया।

घायल को बाद में शहर के रिंब बांध स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया। वहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद मुजफ्फरपुर ले जाया गया। जख्मी युवक की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह गांव निवासी विजय ओझा के 25 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार के रूप में की गई है। वह भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी का भाई बताया जा रहा है। गोली उसके सिर से आर-पार हो गई थी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डायल 112 की गाड़ी गश्त लगा रही थी। इसी दौरान सड़क से करीब 20-25 मीटर अलग बाइक लगी थी, वहीं एक युवक को सोए अवस्था में देखा गया। पुलिस छानबीन को वहां पहुंची तो युवक के सिर में गोली लगी थी। वहीं एक लोडेड पिस्टल भी मिली। साथ ही युवक के पॉकेट में एक हजार रुपये एवं बाइक की चाभी भी मिली। उसके बाद पुलिस उसे आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लाई।

उधर, गोली लगने की सूचना पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, विधायक मिथिलेश कुमार, पूर्व मंत्री डॉ. रामचंद्र पूर्वे, भाजपा नेता विशाल कुमार अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एसडीपीओ सदर 2 आशीष आनंद भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। वहीं, एसडीपीओ सदर 1 राजीव कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन की।