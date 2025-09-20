BJP leader brother shot on head in Sitamarhi found with pistol on roadside सीतामढ़ी में भाजपा नेता के भाई को सिर में गोली लगी, हाइवे किनारे पिस्टल के साथ मिला युवक, Bihar Hindi News - Hindustan
सीतामढ़ी जिले के रीगा में स्थानीय भाजपा नेता के भाई को सिर में गोली लग गई। गंभीर हालत में उसका इलाज मुजफ्फरपुर के अस्पताल में चल रहा है। युवक जख्मी हालत में हाइवे किनारे पिस्टल के साथ पड़ा मिला।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सीतामढ़ीSat, 20 Sep 2025 11:45 PM
बिहार के सीतामढ़ी जिले में शनिवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी (बीजेजी) के एक नेता के भाई को गोली लग गई। घटना रीगा थाना क्षेत्र के रमनगरा एनएच-22 किनारे की है। गंभीर स्थिति में पुलिस को युवक मिला। युवक के सिर में गोली लगी थी। वहीं पास में ही एक लोडेड पिस्टल भी मिली है। उसपर खून के धब्बे थे। पुलिस ने भाजपा नेता के भाई को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया।

घायल को बाद में शहर के रिंब बांध स्थित एक निजी अस्पताल में लाया गया। वहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद मुजफ्फरपुर ले जाया गया। जख्मी युवक की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह गांव निवासी विजय ओझा के 25 वर्षीय पुत्र विक्रम कुमार के रूप में की गई है। वह भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी का भाई बताया जा रहा है। गोली उसके सिर से आर-पार हो गई थी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डायल 112 की गाड़ी गश्त लगा रही थी। इसी दौरान सड़क से करीब 20-25 मीटर अलग बाइक लगी थी, वहीं एक युवक को सोए अवस्था में देखा गया। पुलिस छानबीन को वहां पहुंची तो युवक के सिर में गोली लगी थी। वहीं एक लोडेड पिस्टल भी मिली। साथ ही युवक के पॉकेट में एक हजार रुपये एवं बाइक की चाभी भी मिली। उसके बाद पुलिस उसे आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल लाई।

उधर, गोली लगने की सूचना पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, विधायक मिथिलेश कुमार, पूर्व मंत्री डॉ. रामचंद्र पूर्वे, भाजपा नेता विशाल कुमार अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एसडीपीओ सदर 2 आशीष आनंद भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। वहीं, एसडीपीओ सदर 1 राजीव कुमार सिंह ने अस्पताल पहुंचकर मामले की छानबीन की।

उन्होंने बताया कि गोली कैसे लगी है अबतक यह स्पष्ट नहीं हुआ है। मौके से खून लगी पिस्टल बरामद की गई है। गंभीर स्थिति में रेफर कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम पहुंचकर घटना स्थल से नमूना एकत्रित कर रही है। परिजन के बयान के बाद ही कुछ स्पष्ट जानकारी हो पाएगी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार विक्रम एक अन्य ग्रामीण के साथ एनएच 22 स्थित दोस्तपुर गांव के समीप एक जिम में व्यायाम करने जा रहा था। इसी दौरान यह घटना हुई है।