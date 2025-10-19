Hindustan Hindi News
राहुल और तेजस्वी का घमंड ही.., महागठबंधन से आउट हुई JMM तो बीजेपी बोली- बिहार बच गया

राहुल और तेजस्वी का घमंड ही.., महागठबंधन से आउट हुई JMM तो बीजेपी बोली- बिहार बच गया

संक्षेप: अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, 'झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन पर पुनर्विचार किया जाएगा। राहुल और तेजस्वी का घमंड ही महागठबंधन के बिखरने का असली कारण है। बिहार बच गया।'

Sun, 19 Oct 2025 11:31 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में महागठबंधन में दरार की अब साफ-साफ दिखने लगी है। झारखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने शनिवार को घोषणा की कि वह बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगा और पड़ोसी राज्य में चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ अपने गठबंधन की ‘‘समीक्षा’’ करेगा। अब इसपर बीजेपी ने चुटकी ली और महागठबंधन में दरार की वजह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के घमंड को बताया है।

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और साथ ही यह भी घोषणा की कि वह अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन पर पुनर्विचार किया जाएगा। राहुल और तेजस्वी का घमंड ही महागठबंधन के बिखरने का असली कारण है। बिहार बच गया।’

यहां बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीट के लिए मतदान छह नवंबर और 11 नवंबर को होगा तथा मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। शनिवार को झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी बिहार में छह सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘पार्टी ने बिहार चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। वह छह विधानसभा सीट चकाई, धमदाहा, कटोरिया (सुरक्षित), मनिहारी (सुरक्षित), जमुई और पीरपैंती (सुरक्षित) पर चुनाव लड़ेगी।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी बिहार में अधिक सीट पर चुनाव लड़ने पर विचार करेगी, भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं... सीटों की संख्या बढ़कर 10 हो सकती है।’’ झामुमो ने 11 अक्टूबर को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के नेताओं को बताया था कि यदि 14 अक्टूबर तक उसे ‘‘सम्मानजनक संख्या में सीट’’ आवंटित नहीं की गईं, तो पार्टी बिहार चुनाव लड़ने पर अपना फैसला करेगी।

झामुमो ने गठबंधन सहयोगी के रूप में चुनाव के लिए 12 सीट की मांग की थी। भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हमने कांग्रेस, वामपंथी दलों और बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक राजद जैसे ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों से झामुमो द्वारा मांगी गईं सीट दिए जाने का आग्रह किया था। वर्ष 2019 के झारखंड चुनाव में हमने कांग्रेस और राजद को अपना समर्थन दिया था। पार्टी ने न सिर्फ राजद को सात सीट दीं, बल्कि चतरा से उसके (राजद) विधायक को मंत्री भी बनाया।’’

उन्होंने कहा कि 2024 के झारखंड चुनाव में भी झामुमो ने राजद को छह सीट दीं और ‘‘एक विधायक को मंत्री बनाया’’। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि बिहार की लड़ाई एक बहुकोणीय लड़ाई है, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ-साथ ‘इंडिया’ गठबंधन में भी अंदरूनी कलह व्याप्त है।

