बीजेपी ने पवन सिंह को चुनाव प्रचार में उतारा; शाहपुर में गरजे, आरजेडी को घेरा

संक्षेप: बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी राकेश ओझा के लिए वोट मांगे। ये पवन की पहली चुनावी रैली है। इस दौरान उन्होने राजद पर निशाना साधा। और कहा कि बिहार में फिर जंगलराज नहीं आने देना है

Sat, 1 Nov 2025 09:22 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, आरा
बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन की दिग्गज चुनावी मैदान में उतर आए हैं। बीजेपी ने भी भोजपुरी स्टार पवन सिंह को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। शनिवार को पवन सिंह ने राजद के गढ़ शाहपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होने एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी राकेश ओझा के समर्थन में वोट मांगे। और एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगलराज नहीं आने देना है।

शाहपुर से पवन सिंह ने चुनाव प्रचार का आगाज किया

जनसभा को संबोधित करते हुए पवन सिंह ने कहा कि बिहार में जिस रास्ते से पहले साइकिल तक नहीं गुजर पाती थी। आज उस रास्ते से बड़ी-बड़ी गाड़ियां सरपट दौड़ रही है। हर घर में बिजली है। क्या यह विकास नहीं है। बिहार के विकास में एनडीए ने नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट है। जो बिहार की जनता को विकास की राह पर ले जा रही है। पवन सिंह ने कहा कि आज बिहारी का सम्मान बाहर के शहरों में भी हो रहा है और हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं।

चुनाव नहीं लड़ रहे पवन सिंह, बीजेपेी के लिए प्रचार

आपको बता दें पहले पवन सिंह की बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन पवन सिंह ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि वे बीजेपी के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। जो पार्टी नेतृत्व जिम्मेदारी सौंपेंगे उसका निर्वाहन करेंगे। कुछ महीने पहले ही उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अन्य नेताओं से मुलाकात हुई थी। जिसके बाद उनकी बीजेपी में वापसी हुई थी।

शाहपुर में राकेश ओझा Vs राहुल तिवारी

वहीं बात अगर शाहपुर सीट की करें तो इस सीटे पर एनडीए के राकेश रंजन ओझा का मुकाबला राजद के राहुल तिवारी से है। वहीं जनसुराज के डॉ. पद्म ओझा भी चुनावी मैदान में है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के राहुल तिवारों को 64393 वोट मिले थे। उन्होने निर्दलीय शोभा देवी को मात दी थी। जिन्हें 41510 वोट मिले थे। राहुल पर राजद ने एक बार फिर से भरोसा जताया है।

