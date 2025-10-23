BJP को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं; मुकेश सहनी बोले साढ़े 3 साल का इंतजार खत्म

संक्षेप: बिहार चुनाव में महागठबंधन का डिप्टी सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद मुकेश सहनी बीजेपी पर जमकर फायर हो गए। उन्होंने कहा कि उनका साढ़े तीन साल का इंतजार खत्म हो गया है। बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस घोषित किए गए विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संयोजक मुकेश सहनी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर उनकी पार्टी तोड़ने और विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए तीखा कटाक्ष किया। सहनी ने कहा कि विपक्षी महागठबंधन ने गंगाजल लेकर वादा किया है कि बीजेपी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वीआईपी चीफ ने कहा कि उनका साढ़े 3 साल का इंतजार खत्म हो गया है।

पटना में गुरुवार को हुई महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया। इसके बाद पीसी को संबोधित करते हुए वीआईपी प्रमुख सहनी ने कहा, “मैं साढ़े 3 साल से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। अब वो घड़ी आ गई है। सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं, पार्टी के लाखों लोग इसका इंतजार कर रहे थे।”

उन्होंने आगे कहा, “भाजपा ने हमारी पार्टी तोड़ी और हमारे विधायकों को तोड़ा। उस समय हमने गंगाजल हाथ में लेकर संकल्प लिया था- भाजपा को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समय आ गया है।”

मुकेश सहनी ने कहा कि वह महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े होकर बिहार में सरकार बनाएंगे और भाजपा को राज्य से बाहर कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन एकजुट और मजबूत है।