भाजपा में शामिल होने से खतरे में 2 निर्दलीय MLC की सदस्यता; बंशीधर ब्रजवासी पलटे, राहुल राज मौन

बिहार के दो निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के भाजपा के साथ जाने के बाद उनकी विधान परिषद की सदस्यता पर खतरा मंडरा गया है। विपक्ष ने उनका एमएलसी पद जाने का दावा किया है। वहीं, बंशीधर ने यूटर्न लेते हुए कह दिया कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। राहुल राज फिलहाल मौन हैं।

बिहार विधान परिषद चुनाव में निर्दलीय जीतकर एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अपना समर्थन दे दिया। दोनों के भाजपा की सदस्यता लेने का दावा किया जा रहा है, हालांकि पार्टी ने इससे इनकार कर रही है। इस पर बिहार में सियासी घमासान मचा है। लालू-तेजस्वी के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने निर्दलीय निर्वाचित सदस्यों के भाजपा की सदस्यता लेने को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया। इससे बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की विधान पार्षदी पर खतरा मंडरा गया है। हालांकि, बाद में तिरहुत स्नातक से दूसरी बार निर्दलीय चुनाव जीते बंशीधर ब्रजवासी पलट गए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, सिर्फ सदन में सरकार का समर्थन करेंगे। वहीं, सारण शिक्षक से निर्दलीय एमएलसी बने राहुल राज का इस विवाद पर कोई बयान फिलहाल नहीं आया है।

जानकारी के अनुसार, दोनों निर्दलीय एमएलसी शनिवार शाम को पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। दावा किया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधान मंडल दल की बैठक में भी हिस्सा लिया। भाजपा कार्यालय से बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज का फोटो भी सामने आया, जिसमें वे कथित रूप से हाथ में पार्टी की सदस्यता पर्ची पकड़े और गले में भगवा-हरा दुपट्टा ओढ़े नजर आ रहे हैं।

सदस्यता पर कंफ्यूजन प्रदेश भाजपा की ओर से पहले कहा गया कि दोनों औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए हैं। हालांकि, बाद में भाजपा ने बयान जारी कर कहा कि बंशीधर और राहुल ने पार्टी की सदस्यता नहीं ली, सिर्फ समर्थन देने की घोषणा की। इससे उनके भाजपा में शामिल होने पर भी संशय बन गया।

बंशीधर ने पहले कहा- भाजपा की सदस्यता ली, फिर पलट गए एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने शनिवार शाम को भाजपा कार्यालय से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुलाकर उन्हें खुद यह भरोसा दिया। इसलिए उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली।

हालांकि, कुछ देर बाद ब्रजवासी ने फेसबुक लाइव आकर भाजपा की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सदस्यता लेने जैसी बात नहीं है। हम भाजपा में नहीं गए हैं। सरकार को समर्थन दिया है। सरकार शिक्षकों के मुद्दों का समाधान नहीं करेगी, तो विरोध करेंगे।

राहुल राज ने भाजपा की सदस्यता लेने की बात कही, विवाद पर मौन सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय एमएलसी बने राहुल राज ने शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय से निकलने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की मौजूदगी में मीडिया से बात की। राहुल ने कहा कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। वह 15 साल तक पार्टी में काम कर चुके हैं और इसी विचारधारा से जुड़े हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।

निर्दलीय एमएलसी के पार्टी में शामिल होने पर विधान पार्षदी पर संकट के सवाल पर राहुल राज ने कहा कि चुनाव जीतने के 15 दिनों के अंदर पार्टी जॉइन कर लेते हैं, तो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हो जाते हैं। इस बारे में पार्टी तय करेगी। हालांकि, बाद में जब भाजपा ने उनके पार्टी की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया तो राहुल राज ने कोई बयान नहीं दिया।

भाजपा की सदस्यता लेने से अयोग्य हो जाएंगे बंशीधर और राहुल- जन सुराज जन सुराज पार्टी से जुड़े सीनियर वकील कुमार अमित ने कहा कि सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं ने राहुल राज और बंशीधर बृजवासी को निर्दलीय के रूप में चुना था। नतीजे आने के बाद कुछ ही दिनों में, एमएलसी की शपथ लेने से पहले दोनों भाजपा में शामिल हो गए।

उन्होंने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2(2) और अनुच्छेद 191(2) के अनुसार, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो तो सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। कानून में कोई अपवाद नहीं है।

अमित ने दावा किया कि भाजपा की सदस्यता लेने वाले बंशीधर और राहुल की सदस्यता जाना लगभग तय है। जन सुराज पार्टी विधान परिषद के सभापति से इसकी शिकायत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभापति को इस पर निष्पक्ष होकर फैसला करना होगा।

उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि बंशीधर और राहुल की सदस्यता रद्द की जाती है, तो उनके पास हाईकोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प होगा। वहीं, उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती है तो जन सुराज पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

आरजेडी बोली- निर्दलीयों का भाजपा में जाना असंवैधानिक बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने भी दोनों निर्दलीय विधान पार्षदों के भाजपा में जाने को नियमों के विपरीत बताया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि किसी निर्वाचित निर्दलीय सदस्य का इस तरह किसी राजनीतिक दल का दामन थामना पूरी तरह से असंवैधानिक और गैरकानूनी है। उन्होंने भाजपा पर संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया।