MLC चुनाव बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में खटास; श्रवण बोले- धोखा किसने दिया, जांच का विषय

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एमएलसी चुनाव बाद बीजेपी और जेडीयू में दरार आने के सवाल पर कहा कि कुछ बातें हैं, जिन पर समीक्षा हुई है। चुनाव में कहां चूक हुई, कहां गड़बड़ी हुई इसकी समीक्षा की गई है। भरोसा टूटा है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं उसके उपाय किए जाएंगे।

बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए के दो प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्ते में खटास आने की चर्चा हो रही है। सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री एवं जेडीयू के वरीय नेता श्रवण कुमार ने इस मुद्दे पर कहा कि पिछले दिनों पार्टी की समीक्षा बैठक हुई, उसमें कुछ बाते सामने आई हैं। जेडीयू नेतृत्व बैठकर इस पर फैसला करेगा। चुनाव में धोखा किसने दिया, यह जांच का विषय है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जल्द सब ठीक हो जाएगा। श्रवण ने स्पष्ट किया कि बिहार में एनडीए एकजुट है और बीजेपी-जेडीयू के भविष्य में अलग होने की चर्चाओं में किसी तरह की सच्चाई नहीं है।

सम्राट सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बीजेपी और जेडीयू का सवाल नहीं है। यह चुनाव का सवाल है। चुनाव में कहां चूक हुई, कहां पर गड़बड़ी हुई, भरोसा टूटा और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका उपाय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की समीक्षा की रिपोर्ट जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पास है। पार्टी चुनाव हारी है, भविष्य में कैसे जीते जाएं, समीक्षा के आधार पर इसकी रणनीति बनाई जाएगी।

पिछले महीने हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के अंदर जेडीयू और बीजेपी 4-4 सीटों पर लड़ी। बीजेपी को दो सीटों पर जीत मिली, तो जेडीयू सिर्फ एक पटना स्नातक ही जीत पाई। तिरहुत स्नातक, सारण शिक्षक और दरभंगा शिक्षक पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव नतीजों के बाद हारे प्रत्याशियों और स्थानीय नेताओं में भितरघात और सहयोगी दलों के नेताओं का सहयोग ढंग से नहीं मिलने का आरोप लगाया गया। इससे पार्टी के अंदर असंतोष का माहौल नजर आया।

सारण शिक्षक सीट से जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार रहे आनंद पुष्कर ने चुनाव हारने के बाद बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और राधा मोहन सिंह पर चुनाव में छल का आरोप लगा दिया। आनंद को बीजेपी के बागी राहुल राज ने निर्दलीय लड़कर हराया। वहीं, तिरहुत स्नातक सीट से जेडीयू के टिकट पर लड़े अभिषेक झा ने भी एनडीए में चक्रव्यूह रचे जाने की बात कही थी। अभिषेक को निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी से हार का सामना करना पड़ा। राहुल और बंशीधर ने बाद में बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया था। उनके बीजेपी जॉइन करने की भी खबर आई, लेकिन बाद में पार्टी ने कहा कि सिर्फ समर्थन दिया है, इन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली।