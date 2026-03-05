Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

तीन पार्टियों के अध्यक्ष का एक साथ नामांकन; नितिन, नीतीश और कुशवाहा ने बनाया रिकॉर्ड

Mar 05, 2026 04:14 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

भाजपा, जदयू और रालोमो तीनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक साथ राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन किया। पटना में नितिन नवीन, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने एक साथ पर्चा भरा।

तीन पार्टियों के अध्यक्ष का एक साथ नामांकन; नितिन, नीतीश और कुशवाहा ने बनाया रिकॉर्ड

राज्यसभा चुनाव 2026 के नामांकन के दौरान गुरुवार को पटना में अनोखा रिकॉर्ड बन गया। बिहार विधासनभा में एनडीए की तीन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक साथ पर्चा भरा। नितिन और नीतीश पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं, जबकि कुशवाहा वर्तमान में संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं और दोबारा राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं।

नितिन, नीतीश और कुशवाहा के साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार राम और जदयू के मौजूदा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सभी ने विधानसभा परिसर में सचिव ख्याति सिंह के कक्ष में अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान शाह के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा और सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।

पटना के रहने वाले नितिन नवीन को इसी साल भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली। इससे पहले वे बिहार सरकार में मंत्री रहे। पटना की बांकीपुर सीट से पांच बार विधायक रहे। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद वह केंद्रीय राजनीति में चले गए हैं, इसलिए वे विधायकी छोड़ अब राज्यसभा सांसद बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में स्वर्णिम कार्यकाल, अमित शाह ने कहा- नीतीश केंद्रीय राजनीति में लौट रहे

दूसरी ओर, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार लगभग दो दशक तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने के बाद अब केंद्र की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। इसकी अटकलें रविवार दोपहर से सियासी गलियारों में चल रही थी। गुरुवार सुबह खुद नीतीश ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने गुरुवार को एनडीए के नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया। नीतीश के सीएम पद से हटने के बाद बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन होगा। संभावना है कि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बने।

ये भी पढ़ें:नीतीश, नितिन समेत 6 ने किया राज्यसभा चुनाव में नामांकन; ओवैसी का वैल्यू बढ़ा

बिहार में कोइरी जाति के बड़े नेता माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी के बिहार में अभी 4 विधायक हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी और जेडीयू से भी जुड़े रहे। 2014 में वे नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए थे। 2023 में जेडीयू से अलग होकर उन्होंने नई पार्टी बनाई थी। 2024 में काराकाट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद वे भाजपा के सहयोग से राज्यसभा गए थे। अब फिर से भाजपा एवं अन्य दलों के सहयोग से वे राज्यसभा सांसद बनने की तैयारी में हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में BJP के CM की सरकार, नीतीश के राज्यसभा जाने से विपक्षी दलों में हाहाकार
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Nitish Kumar Nitin Nabin Upendra Kushwaha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।