तीन पार्टियों के अध्यक्ष का एक साथ नामांकन; नितिन, नीतीश और कुशवाहा ने बनाया रिकॉर्ड

भाजपा, जदयू और रालोमो तीनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक साथ राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन किया। पटना में नितिन नवीन, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने एक साथ पर्चा भरा।

राज्यसभा चुनाव 2026 के नामांकन के दौरान गुरुवार को पटना में अनोखा रिकॉर्ड बन गया। बिहार विधासनभा में एनडीए की तीन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक साथ पर्चा भरा। नितिन और नीतीश पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं, जबकि कुशवाहा वर्तमान में संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं और दोबारा राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं।

नितिन, नीतीश और कुशवाहा के साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार राम और जदयू के मौजूदा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सभी ने विधानसभा परिसर में सचिव ख्याति सिंह के कक्ष में अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान शाह के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा और सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे।

पटना के रहने वाले नितिन नवीन को इसी साल भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली। इससे पहले वे बिहार सरकार में मंत्री रहे। पटना की बांकीपुर सीट से पांच बार विधायक रहे। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद वह केंद्रीय राजनीति में चले गए हैं, इसलिए वे विधायकी छोड़ अब राज्यसभा सांसद बन रहे हैं।

दूसरी ओर, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार लगभग दो दशक तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने के बाद अब केंद्र की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। इसकी अटकलें रविवार दोपहर से सियासी गलियारों में चल रही थी। गुरुवार सुबह खुद नीतीश ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने गुरुवार को एनडीए के नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया। नीतीश के सीएम पद से हटने के बाद बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन होगा। संभावना है कि बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बने।