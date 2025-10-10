सीट बंटवारे पर BJP-JDU का लेटेस्ट फॉर्मूला, अब इसी में 1-2 आगे-पीछे होगा; NDA में किसे कितनी सीट?

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे पर शनिवार और रविवार को भाजपा की अहम बैठकों से पहले बीजेपी और जेडीयू ने सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसी में 1-2 सीट आगे-पीछे डील फाइनल होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दिल्ली में शनिवार और रविवार को होने वाली अहम बैठकों से पहले भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बीच एक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनने की खबर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दोनों प्रमुख दल भाजपा और जदयू ने मन बना लिया है कि अब इसी में 1-2 सीट आगे-पीछे करके सीट समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। पहले चरण के चुनाव के लिए 18 जिले की 121 सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि निर्णय करीब-करीब हो गया है और शनिवार की शाम सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक लेटेस्ट फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू 202-203 सीट खुद लड़ेगी। बाकी 40-41 सीटों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर), जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएल) को सेट किया जाएगा। बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। 11 और 12 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार तय करेगी, तब 13 अक्टूबर को साझा ऐलान होगा। उसमें सभी दलों की कुछ सीटें हो सकती है। बाद में सभी दल अपनी पूरी लिस्ट अलग से जारी कर सकते हैं।