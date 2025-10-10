सीट बंटवारे पर BJP-JDU का लेटेस्ट फॉर्मूला, अब इसी में 1-2 आगे-पीछे होगा; NDA में किसे कितनी सीट?
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे पर शनिवार और रविवार को भाजपा की अहम बैठकों से पहले बीजेपी और जेडीयू ने सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसी में 1-2 सीट आगे-पीछे डील फाइनल होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दिल्ली में शनिवार और रविवार को होने वाली अहम बैठकों से पहले भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बीच एक सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनने की खबर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दोनों प्रमुख दल भाजपा और जदयू ने मन बना लिया है कि अब इसी में 1-2 सीट आगे-पीछे करके सीट समझौते को अंतिम रूप दिया जाए। पहले चरण के चुनाव के लिए 18 जिले की 121 सीटों पर नामांकन आज से शुरू हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि निर्णय करीब-करीब हो गया है और शनिवार की शाम सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक लेटेस्ट फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी और जेडीयू 202-203 सीट खुद लड़ेगी। बाकी 40-41 सीटों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (एलजेपी-आर), जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएल) को सेट किया जाएगा। बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। 11 और 12 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार तय करेगी, तब 13 अक्टूबर को साझा ऐलान होगा। उसमें सभी दलों की कुछ सीटें हो सकती है। बाद में सभी दल अपनी पूरी लिस्ट अलग से जारी कर सकते हैं।
भाजपा और लोजपा सीट बंटवारे पर डील के करीब, चिराग बोले- सम्मानजनक बातें हो रही है
सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जेडीयू 100-100 से ऊपर सीट लड़ेगी। नीतीश कुमार का मन है कि जेडीयू को कम से कम एक सीट भाजपा से ज्यादा मिले। इस सूरत में 102 सीट जेडीयू और 101 सीट बीजेपी लड़ सकती है। बची हुई 40 सीटों में चिराग पासवान की लोजपा-आर को 26 सीट दी जा सकती है। चिराग पासवान को इसके अलावा राज्यसभा की एक सीट भी मिलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि चिराग अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज सकते हैं। इसके अलावा चिराग को बिहार विधान पार्षद में दो एमएलसी की सीट भी दी जा सकती है। चिराग ने कुछ सीटें ऐसी मांगी है, जहां जेडीयू या हम के विधायक हैं। वो मसला सुलझना बाकी है।
एनडीए की लिस्ट सोमवार को; 11-12 अक्टूबर को बीजेपी कैंडिडेट चुनेगी, 13 को साझा ऐलान!
15 सीट नहीं मिलने पर पहले 100 सीट लड़ने और बाद में चुनाव ही ना लड़ने की धमकी दे रहे जीतनराम मांझी की पार्टी हम को 8 सीट मिलने की संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीट मिलने की चर्चा है। कुशवाहा इस समय भाजपा और जदयू के समर्थन से राज्यसभा में हैं लेकिन आगे भी संसद में बने रहने के लिए उन्हें फिर इन दोनों दलों की मदद चाहिए। इसलिए कुशवाहा की 6 सीट के साथ एक राज्यसभा भी गिना या माना जा सकता है।