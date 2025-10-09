अब पहले चिराग, मांझी और कुशवाहा को सेट करेगी, तब आपस में बची सीट बांटेगी BJP-JDU

बिहार में सहयोगियों की मांग से परेशान बीजेपी और जेडीयू ने सीट शेयरिंग की नई रणनीति बनाई है। अब पहले चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें फाइनल की जाएंगी और बची हुई सीटें भाजपा-जदयू के बीच बांटी जाएगी।

बात-मुलाकात से सीटों पर समझौता नहीं होता देख भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने सीट शेयरिंग की रणनीति बदल ली है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों के नेताओं चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का काम भाजपा को दिया है। बीजेपी और जेडीयू की अब रणनीति है कि पहले चिराग, मांझी और कुशवाहा की सीट तय कर ली जाए और फिर बची सीटों को भाजपा और जदयू आपस में बांट ले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों दल 100 से कम सीट लड़ना चाहते हैं। तीनों नेताओं ने कुल 75 सीटें मांगी हैं, जिन्हें समझाने-मनाने में धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, नित्यानंद राय, मंगल पांडेय और सम्राट चौधरी मिशन मोड में जुटे हैं।