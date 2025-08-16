सुरेंद्र यादव को BJP-JDU ने मानसिक दिवालिया बताया, कहा था- पाकिस्तान से बदतर होगी भारत की हालत

बीजेपी के दानिश इकबाल ने कहा कि सांसद सुरेंद्र यादव का बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि देश की आजादी, लोकतंत्र का भी अपमान है। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि जिन लोगों को आजादी का वर्ष याद नहीं है, वे बिहार की प्रबुद्ध जनता को ज्ञान दे रहे हैं।

15 अगस्त के अवसर राजद के सांसद सुरेंद्र यादव के एक बयान पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी और जदयू ने आरजेडी नेता पर कड़ा प्रहार किया है। बीजपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने इसे सुरेंद्र यादव का मानसिक दिवालियापन और राष्ट्र विरोधी करार दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर अपने क्षेत्र में झंडा फहराने के बाद सुरेंद्र यादव ने कहा था कि भारत को दो लोग बेच रहे हैं और दो लोग खरीद रहे हैं। अगले 17 सालों में देश की दशा श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी बुरी होने वाली है। भारत गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। इससे पहले अपने भाषण में स्वतंत्रता दिवस की गितनती भूल गए।

बिहार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि देश की आजादी, लोकतंत्र का भी अपमान है। हमारे देश ने 79 सालों में विज्ञान, तकनीक, सेना, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के क्षेत्र में तरक्की का सफर तय करके दुनिया को चौंकाया है। उस भारत को गुलाम बताना राजद नेता के मानसिक दिवालियापन का इशारा करता है। उनका बयान उनके राष्ट्र विरोधी सोच का परिचायक है। बिहार के लोगों ने राजद के कुशासन को देखा है जब अपराध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद ने बिहार को बर्बाद कर दिया था। अब ऐसा नहीं हो सकता।

दूसरी ओर जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा है कि जिन लोगों को आजादी का वर्ष याद नहीं है, वे बिहार की प्रबुद्ध जनता को ज्ञान दे रहे हैं। उनके ज्ञान पर लोग हंस रहे हैं। उनका मजाक बना रहे हैं। राजद नेताओं के ज्ञान से पूरा बिहार सहित देश के लोग वाकिफ हैं। उन्होंने जिस तरह से बातें कहीं हैं वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही आरजेडी का संस्कार है।

दरअसल 15 अगस्त(शुक्रवार को) अपने घर पर झंडोत्तोलन के बाद राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने अपने भाषण में कहा था कि अंग्रेजों से माफी मांगने वालों ने चालबाजी और पैसों के बल पर केश पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे लोगों से नफरत करता हूं।

सुरेंद्र यादव ने कहा कि देश को दो आदमी बेचने वाले हैं और दो आदमी खरीदने वाले। आने वाले समय में श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से बुरा हाल होगा। आज से ठीक 17 बाद देश में भाईचारा समाप्त हो जाएगा और लोगों में मारकाट शुरू हो जाएगा। कोई भी गुजरात का आदमी आर्मी में भर्ती नहीं होता। सभी घोटालेबाज गुजरात से हैं।