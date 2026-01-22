भाजपा के पास 7 पूर्व अध्यक्ष; कितनी पार्टियों में कम से कम एक पुराने प्रमुख मौजूद हैं? बिहार से ही 2 दल

संक्षेप: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ ही भाजपा के पास अब जीवित सात पूर्व अध्यक्ष हैं। लेकिन ज्यादातर दलों में पार्टी अध्यक्ष बदला ही नहीं जाता है। चुनावी औपचारिकता पूरी कर ली जाती है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष नितिन नवीन के पद संभालते ही भाजपा के पास सक्रिय और जीवित पूर्व अध्यक्षों की संख्या 7 हो गई है। भाजपा के पूर्व अध्यक्षों में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी 90 साल से ऊपर के हैं और उम्र के कारण उनकी राजनीतिक सक्रियता लगभग खत्म है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा करने के बाद वेंकैया नायडू सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी से बाहर की चीजों में। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा ही उन पूर्व अध्यक्षों में शामिल हैं, जो ना सिर्फ पूरी तरह सक्रिय हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। बीजेपी के चार पूर्व अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण और जना कृष्णमूर्ति दिवंगत हो चुके हैं।

सदस्य संख्या के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के अलावा देश में कुछ राष्ट्रीय, कई प्रांतीय और कई हजार छोटे या गुमनाम दल भी हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस समय देश में 6 दलों को राष्ट्रीय पार्टी, 33 पार्टियों को प्रांतीय दल और 2049 दलों को गैर मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा दे रखा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि 39 राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों में भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दें तो ज्यादातर दलों के अध्यक्ष या पार्टी प्रमुख कभी बदलते ही नहीं। चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन वो कागजी औपचारिकता और पार्टी पर नेता के एकाधिकार का प्रदर्शन भर होता है।

कांग्रेस में सोनिया-राहुल गांधी, जेडीयू में ललन-आरसीपी सिंह, हम में जीतनराम मांझी भाजपा के बाद कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है, जिसके दो पूर्व अध्यक्ष सक्रिय हैं। दो नेताओं में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही शामिल हैं, जिनके समर्थन से अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खरगे अभी पार्टी चला रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के भी अध्यक्ष रहे ललन सिंह और आरसीपी सिंह अभी सक्रिय हैं। आरसीपी सिंह विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के साथ थे और अब जेडीयू में वापसी की जुगत में हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के पास एक पूर्व महासचिव प्रकाश करात हैं। माकपा के मौजूदा महासचिव एमए बेबी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी राजा हैं। भाकपा के पूर्व महासचिवों में अब कोई जिंदा नहीं हैं।

पारिवारिक राजनीति की खुली वकालत करने वाले केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के पास भी मांझी के तौर पर एक पूर्व अध्यक्ष है, क्योंकि दल के अध्यक्ष अब उनके बेटे संतोष सुमन हैं। संतोष बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं। उनकी पत्नी दीपा मांझी और सास ज्योति मांझी दोनों विधायक हैं। मांझी ने जब जेडीयू से अलग होकर हम की स्थापना की थी, तब वो इसके अध्यक्ष बने थे।

लालू यादव, चिराग पासवान, पशुपति पारस; अपनी पार्टियों के अनवरत मुखिया बिहार की राजनीति में कई परिवारवादी पार्टियां हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 28 साल से अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष हैं। पिछले साल भी राजद ने उनको अध्यक्ष चुना था। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी अपनी बनाई पार्टी के आजीवन अध्यक्ष रहे। बाद में भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच विरासत की लड़ाई में दो नई पार्टियां बनीं और दोनों अपनी-अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन गए। पारस और चिराग भी अपने-अपने दल के तब से अध्यक्ष बने हुए हैं।

बिहार के ही समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय तक वंशवादी राजनीति की बीमारी से दूर रहे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में वो भी परिवार की मोह-माया में डूब गए। उपेंद्र कुशवाहा ने कई दल बनाए, लेकिन हर बार पार्टी के अध्यक्ष खुद बने। उनकी मौजूदा पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के तीन विधायक बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्री बनाने के बाद बागी तेवर में चल रहे हैं। कुशवाहा की बीवी स्नेहलता कुशवाहा भी विधायक बन गई हैं। उनकी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा भी चुनाव के बाद से सभा-बैठकों में माइक पकड़े नजर आ रही हैं।

छह नेशनल पार्टियों में चार राष्ट्रीय दलों के प्रमुख पद से चिपके हैं भाजपा और कांग्रेस के अलावा अभी देश में चार और राष्ट्रीय दल हैं। कांशीराम की बनाई बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की 22 साल से मायावती अध्यक्ष हैं। उनके उत्तराधिकारी की रेस में भतीजे आकाश आनंद हैं। 13 साल पहले बने राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक पद पर अरविंद केजरीवाल शुरू से काबिज हैं। एबी बर्धन के निधन के बाद सीपीआई के महासचिव बने डी राजा 6 साल से इसके नेता हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा के निधन के बाद उनकी बनाई नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष उनके बेटे और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। उन्हें इस पद पर मार्च में 10 साल हो जाएंगे।

ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, स्टालिन लगातार अध्यक्ष 2023 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाने वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता पद पर ममता बनर्जी और शरद पवार बने हुए हैं। पवार की पार्टी पर भतीजे अजित पवार ने 2023 में कब्जा कर लिया तो अब वो नई पार्टी एनसीपी- शरद पवार के अध्यक्ष हैं। टीएमसी और एनसीपी समेत चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 33 प्रांतीय दलों के प्रमुख पद पर ज्यादातर नेता बने हुए हैं या नेता के निधन के बाद परिवार ने बागडोर संभाली है। यूपी में मुलायम सिंह यादव की बनाई समाजवादी पार्टी (एसपी) का अध्यक्ष पिछले 8 साल से उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। एम करुणानिधि के निधन के बाद उनके बेटे एमके स्टालिन पिछले सात साल साल से डीएमके के अध्यक्ष हैं।

26 साल से जेडीएस अध्यक्ष देवगौड़ा, 28 साल से नवीन पटनायक बीजेडी चीफ पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा कर्नाटक में प्रभावी पार्टी जनता दल सेकुलर (जेडीएस) के 26 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं। ओडिशा में बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक 28 साल पहले बनाई गई पार्टी बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष बने हुए हैं। 2001 में तेलंगाना के नाम पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) बनाने वाले के चंद्रेशेखर राव 25 साल से पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2022 में पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद 2011 में वाईएसआर-कांग्रेस बनाई और तब से वो इसके अध्यक्ष हैं। इस नाम से शिवा कुमार ने पार्टी रजिस्टर्ड कराई थी, लेकिन आपसी सहमति से जगन ने पार्टी पर कब्जा कर लिया।