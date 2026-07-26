भाजपा के फायरब्रांड हरिभूषण ठाकुर को हत्या की धमकी, इमानुल हक नाम से रात में आया कॉल
हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बताया कि 25 जुलाई की रात करीब 8:46 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आयी। कॉल करने वाले ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचोल को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर फोन कर किसी अनजान शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बार-बार धमकी भरे कॉल के बाद उन्होंने पटना के पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बताया कि 25 जुलाई की रात करीब 8:46 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आयी। कॉल करने वाले ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसी नंबर से लगातार कॉल कर उन्हें परेशान किया गया।
हरिभूषण ठाकुर ने शिकायत में कहा है कि जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई ट्रूकॉलर पर मोहम्मद इमानुल हक नाम दिखाता है। इस मामले में 26 जुलाई को पाटलिपुत्र थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पाटलिपुत्र थानेदार अतुलेश कुमार ने कहा कि आवेदन मिला है, सनहा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस को दिए गए शिकायत में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पुलिस को उन मोबाइल नंबरों की जानकारी दी है, जिनसे उन्हें धमकी भरे कॉल आए थे। उन्होंने बताया कि कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप से पहचान कर रही है। इनमें से एक नंबर में मो. इनामुल का नाम सामने आता है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में कॉल किस व्यक्ति ने किया था। पुलिस कॉल करने के पीछे के कारणों की तलाश में जुट गई है।
पटना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया है कि कॉल डिटेल्स, मोबाइल नंबरों की जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जल्द ही उसकी पहचान करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हरिभूषण ठाकुर बचौल भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हिंदू चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। वे जो भी बोलते हैं, खुलकर और बेबाक बोलते हैं। अपने क्षेत्र में वे हमेशा सक्रिय रहते हैं। बचौल को जान से मार देने की धमकी से राज्य के सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है। पहले भी उन्हें ऐसी धमकियां दी जा चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें