भाजपा के फायरब्रांड हरिभूषण ठाकुर को हत्या की धमकी, इमानुल हक नाम से रात में आया कॉल

हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बताया कि 25 जुलाई की रात करीब 8:46 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आयी। कॉल करने वाले ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचोल को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर फोन कर किसी अनजान शख्स ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बार-बार धमकी भरे कॉल के बाद उन्होंने पटना के पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बताया कि 25 जुलाई की रात करीब 8:46 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आयी। कॉल करने वाले ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसी नंबर से लगातार कॉल कर उन्हें परेशान किया गया।

हरिभूषण ठाकुर ने शिकायत में कहा है कि जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई ट्रूकॉलर पर मोहम्मद इमानुल हक नाम दिखाता है। इस मामले में 26 जुलाई को पाटलिपुत्र थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पाटलिपुत्र थानेदार अतुलेश कुमार ने कहा कि आवेदन मिला है, सनहा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस को दिए गए शिकायत में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पुलिस को उन मोबाइल नंबरों की जानकारी दी है, जिनसे उन्हें धमकी भरे कॉल आए थे। उन्होंने बताया कि कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप से पहचान कर रही है। इनमें से एक नंबर में मो. इनामुल का नाम सामने आता है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में कॉल किस व्यक्ति ने किया था। पुलिस कॉल करने के पीछे के कारणों की तलाश में जुट गई है।

पटना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया है कि कॉल डिटेल्स, मोबाइल नंबरों की जांच और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। जल्द ही उसकी पहचान करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा।