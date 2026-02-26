बंगाल में बीजेपी सरकार तय है, अमित शाह का अररिया से बड़ा ऐलान; पहला टास्क भी बता दिया

अमित शाह ने कहा है का बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और राज्य में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने बंगाल की नई सरकार का पहला एजेंडा भी सेट कर दिया।

Amit Shah Bihar Tour: मिशन सीमांचल पर तीन दिनों के बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है का आसन्न बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) की जीत होगी और राज्य में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने बंगाल की नई सरकार का पहला एजेंडा भी सेट कर दिया। गुरुवार को किशनगंज से अररिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने एसएसबी के नवनिर्मित बॉर्डर आउटपोस्ट लेट्टी व इंदरवा का उद्घाटन किया और एसएसबी की परियोजनाओं का ई-लोकार्पण तथा ई-शिलान्यास किया।

अमित शाह आज तीन बजे अररिया कलेक्ट्रियट में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2 पर कार्यान्वयन बैठक करेंगे। इससे सीमावर्ती जिलों के गांवों के विकास का काम होना है। राज्य के सात सीमावर्ती जिलों के डीएमऔर एसपी के साथ भी समीक्षा बैठक तय है। इन बैठकों में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, एसएसबी के डीजी, आईजी सहित बिहार के अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। श्री शाह 26 को पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे। 27 को भारत-नेपाल सीमावर्ती जिलों से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों के साथ पूर्णिया या पटना में बैठक कर सकते हैं।

अमित शाह ने कहा कि बिहार में घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। जनता ने इसे स्वीकार किया और प्रचंड बहुमत दिया। अब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। वहां भी भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार का पहला काम यह होगा कि सीमा पर बाड़ का काम समाप्त करना और सभी अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यह हमारा चुनावी वादा नहीं बल्कि सरकार की घोषणा है। बिहार की जनता ने इसी मुद्दे पर एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाया। घुसपैठिए हमारे देश की जनता की हकमारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में मैं चार दिनों तक सीमांचल में आया था। आज उन्हें अपने ही वादों की याद दिलाने आया हुूं कि वे सरकार का सहयोग करें, हम उन्हें यहां से बाहर भेज देंगे। तीन दिनों में भारत सरकार और बिहार सरकार समेत कई सुरक्षा संगठनों की कार्ययोजना बनाई जा रही है। घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर भेजने के साथ साथ अवैध अतिक्रमणों को भी खाली कराया जाएगा। घुसपैठ किसी देश की संंस्कृति, इतिहास और भूगोल को भी प्रभावित करता है।