बंगाल में बीजेपी सरकार तय है, अमित शाह का अररिया से बड़ा ऐलान; पहला टास्क भी बता दिया

Feb 26, 2026 01:07 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
 अमित शाह ने कहा है का बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और राज्य में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने बंगाल की नई सरकार का पहला एजेंडा भी सेट कर दिया।

Amit Shah Bihar Tour: मिशन सीमांचल पर तीन दिनों के बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है का आसन्न बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) की जीत होगी और राज्य में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने बंगाल की नई सरकार का पहला एजेंडा भी सेट कर दिया। गुरुवार को किशनगंज से अररिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने एसएसबी के नवनिर्मित बॉर्डर आउटपोस्ट लेट्टी व इंदरवा का उद्घाटन किया और एसएसबी की परियोजनाओं का ई-लोकार्पण तथा ई-शिलान्यास किया।

अमित शाह आज तीन बजे अररिया कलेक्ट्रियट में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2 पर कार्यान्वयन बैठक करेंगे। इससे सीमावर्ती जिलों के गांवों के विकास का काम होना है। राज्य के सात सीमावर्ती जिलों के डीएमऔर एसपी के साथ भी समीक्षा बैठक तय है। इन बैठकों में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, एसएसबी के डीजी, आईजी सहित बिहार के अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। श्री शाह 26 को पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे। 27 को भारत-नेपाल सीमावर्ती जिलों से संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों के साथ पूर्णिया या पटना में बैठक कर सकते हैं।

अमित शाह ने कहा कि बिहार में घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। जनता ने इसे स्वीकार किया और प्रचंड बहुमत दिया। अब बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। वहां भी भाजपा की सरकार बनेगी और सरकार का पहला काम यह होगा कि सीमा पर बाड़ का काम समाप्त करना और सभी अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यह हमारा चुनावी वादा नहीं बल्कि सरकार की घोषणा है। बिहार की जनता ने इसी मुद्दे पर एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाया। घुसपैठिए हमारे देश की जनता की हकमारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में मैं चार दिनों तक सीमांचल में आया था। आज उन्हें अपने ही वादों की याद दिलाने आया हुूं कि वे सरकार का सहयोग करें, हम उन्हें यहां से बाहर भेज देंगे। तीन दिनों में भारत सरकार और बिहार सरकार समेत कई सुरक्षा संगठनों की कार्ययोजना बनाई जा रही है। घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर भेजने के साथ साथ अवैध अतिक्रमणों को भी खाली कराया जाएगा। घुसपैठ किसी देश की संंस्कृति, इतिहास और भूगोल को भी प्रभावित करता है।

अमित शाह ने कहा कि एसएसबी की देश की आंतरिक सुरक्षा में बड़ी भूमिका है। सरकार ने इसका ख्याल रखते हुए उनकी सुविधाओं में विस्तार किया है। उम्मीद है कि एसएसबी आगे भी इसी जोश और जज्बे के साथ काम करगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

