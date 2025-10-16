Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbjp give ticket to 13 percent women half candidates are dalit in bihar election

आधे सर्वण और आधे दलित, 13 फीसदी महिलाएं; बीजेपी ने टिकट से साधा सामाजिक समीकरण

संक्षेप: 101 में करीब आधे सवर्ण हैं। वहीं, आधे पिछड़ा-अतिपिछड़ा और दलित हैं। चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चित चेहरे में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्र को बक्सर से पार्टी ने उतारा है।

Thu, 16 Oct 2025 06:07 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on
आधे सर्वण और आधे दलित, 13 फीसदी महिलाएं; बीजेपी ने टिकट से साधा सामाजिक समीकरण

बिहार चुनाव को लेकर भाजपा की प्रत्याशियों के सभी 101 उम्मीदवारों की सूची घोषित हो चुकी है। इन घोषित उम्मीदवारों में 13 प्रतिशत महिलाओं को जगह मिली है। 101 उम्मीदवारों की सूची में 13 महिलाएं हैं। एक तरफ जहां बड़े-बड़े चेहरे को बेटिकट किया है, वहीं कई चर्चित चेहरों को भी जगह दी है।

सामाजिक समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की गई है। 101 में करीब आधे सवर्ण हैं। वहीं, आधे पिछड़ा-अतिपिछड़ा और दलित हैं। चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चित चेहरे में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्र को बक्सर से पार्टी ने उतारा है। कई राजनीतिक परिवार से जुड़े लोगों को मौका दिया है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह, विधायक स्वर्णा सिंह के पति सुजीत सिंह और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को टिकट मिला है। 16 विधायकों के टिकट पार्टी ने काटे हैं। दो पूर्व सांसादों को भी चुनाव में उतारा गया है। इनमें दानापुर से रामकृपाल यादव और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।