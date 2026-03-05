Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार का नया सीएम कौन? बीजेपी के गिरिराज ने कहा- जो भी बनेगा, नीतीश की मर्जी से होगा

Mar 05, 2026 11:52 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार का सीएम नीतीश कुमार की मर्जी से ही बनेगा। 

बिहार का नया सीएम कौन? बीजेपी के गिरिराज ने कहा- जो भी बनेगा, नीतीश की मर्जी से होगा

Giriraj on Bihar New CM: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना फाइनल हो गया है। तमाम तरह की उहापोह के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके खुद इसे कंफर्म किया। इसके साथ ही बिहार में सत्ता का स्वरूप बदलना भी निश्चित हो गया है क्योंकि संसद के ऊपरी सदन की सदस्य निर्वाचित होने के बाद उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। बिहार की नई सरकार के लीडरशीप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है।

इस साल की होली को बिहार में सत्ता परिवर्तन की तारीख के रूप में याद किया जाएगा। नीतीश कुमार के एक फैसले ने पूरा परिदृश्य बदल दिया। करीब 20 सालों के कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार बिहार सीएम का पद छोड़ने जा रहे हैं। इसके साथ यह चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा वह नीतीश कुमार की मर्जी से होगा।

माना जा रहा है कि 2005 से अबतक छोटे भाई की भूमिका निभाने वाला बीजेपी अब बड़े भाई के रोल में होगा। सीएम किसी भाजपा नेता को ही बनाया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, संजीव चौरसिया का नाम भी चर्चा में है। इधर नित्यानंद राय के आवास पर माहौल बदल गया है। सीएम पद के लिए नाम आने पर नित्यानंद राय के आवास पर समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया है।

ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, बोले- नई सरकार को पूरा सपोर्ट, JDU कार्यकर्ता

भाजपा के भीतर नित्यानंद राय को एक प्रभावशाली नेता माना जाता है। यादव समुदाय से होने के कारण वे बिहार के जातीय और राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि नित्यानंद राय की एंट्री केवल व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि भाजपा और बिहार के सियासी समीकरणों को साधने वाला है राजद से निपटने के लिए बीजेपी ने नित्यानंद राय को आगे लाया। आने वाले दिनों में बिहार में नई सरकार बनेगी जिसमें नित्यानंद राय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें:नीतीश की EXIT के बाद कौन बनेगा बिहार का CM, रेस में ये 5 नाम; निशांत के पास क्या

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जारी उहापोह को खुद उन्होंने नही खत्म किया। पोस्ट करके बताया कि सीएम पद पर नहीं बल्कि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। पोस्ट में कहा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूँ। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ।

ये भी पढ़ें:रोहिणी आचार्य ने आज भी नीतीश कुमार को कोसा, तेजस्वी यादव की बहन ने क्या लिखा
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Giriraj Singh Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।