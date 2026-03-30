भाजपा ने पलट दी बिहार के तवा पर रोटी, MLC पद से CM नीतीश के इस्तीफे के आगे क्या?
Bihar CM News: समाजवादी नेता रामनोहर लोहिया के शब्दों में जनता ने जिस रोटी को दो दशक तक नहीं पलटा, उसे बिहार में भाजपा ने पलट दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा देकर भाजपा का रास्ता खोल दिया है।
Bihar CM News: देश में समाजवादी राजनीति के एक स्तंभ रहे राममनोहर लोहिया ने कभी सत्ता को लेकर कहा था कि तवा पर रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो वो जल जाती है। बिहार के तवा पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नीतीश कुमार नाम की वह रोटी पलट दी है, जिसे जनता दो दशक से बिना पलटे एक तरफ से ही पका रही थी। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में भाजपा के मुख्यमंत्री का रास्ता बनाते हुए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और इस समय के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एमएलसी पद से उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में उनका राज्यसभा कार्यकाल शुरू होगा, जिसके लिए शपथ लेने से पहले या उसके बाद वो बिहार की बागडोर औपचारिक रूप से भाजपा के किसी नेता को सौंप सकते हैं।
राज्यसभा चुनाव के दौरान बिहार में एनडीए की सत्ता के नेतृत्व परिवर्तन की जो झन्नानेदार पटकथा भाजपा ने लिखी थी, उसका पहला चरण नीतीश के बिहार विधान परिषद छोड़ने से पूरा हो गया है। आगे दूसरे चरण में नीतीश पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और तब दिल्ली जाकर राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेंगे या पहले दिल्ली जाकर सांसद पद की शपथ लेंगे और तब पटना में सरकार की ड्राइविंग सीट पर भाजपा के किसी नेता की ताजपोशी करवाएंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। एक चर्चा यह है कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव नतीजों के बाद यह बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो। नियमों के मुताबिक नीतीश अगले छह महीने तक बिना किसी संकट के सीएम पद पर बने रह सकते हैं।
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राज्यसभा सांसद चुने जाने के 14 दिनों के अंदर नीतीश कुमार को विधान पार्षद पद से इस्तीफा दे देना था नहीं तो उनकी सांसदी अपने आप खत्म हो जाती। जेडीयू के नेता संजय गांधी ने नीतीश का इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सोमवार की सुबह सौंप दिया, जिसे सभापति ने मंजूर भी कर लिया है। नीतीश कुमार की ही तरह राज्यसभा सांसद चुने गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया है, जिनका इस्तीफा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी लेकर स्पीकर के पास गए थे। नितिन नवीन का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बदले रविवार को असम में चुनाव प्रचार के लिए जाने के बाद नए सीएम को लेकर एक नई तरह की चर्चा शुरू हो गई थी, जो अब बेवजह साबित हो गई।
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भाजपा के अंदर नए मुख्यमंत्री को लेकर किसी तरह की औपचारिक चर्चा की बात सामने नहीं आई है, लेकिन अटकलबाजी चरम पर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी लंबे समय तक भाजपा के सीएम-इन-वेटिंग गिने जाते रहे हैं। दोनों पिछड़ी जातियों (ओबीसी) से आते हैं। नीतीश की राजनीतिक यात्रा के केंद्र में अति पिछड़ी जातियां (ईबीसी) और महिला भी रही हैं। यह चर्चा आम है कि नया सीएम इस समाज से हो सकता है। समृद्धि यात्रा के दौरान बार-बार सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर नीतीश ने जिस तरह उनसे जनता का अभिवादन करवाया था, उसको जदयू के संकेत के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन भाजपा किसे सीएम बनाने जा रही है, ये अब संकेतों से कहां पता चलता है।