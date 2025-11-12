बिहार में एग्जिट पोल से उत्साहित बीजेपी, 501 किलो लड्डृ का दिया ऑर्डर; 14 नवंबर को नतीजे

संक्षेप: पटना में एक लड्डू निर्माता ने पुष्टि की है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने 501 किलो पारंपरिक मिठाई का ऑर्डर दिया है, जिसकी डिलीवरी 14 नवंबर की सुबह होनी है। बिहार में 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होना है।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। उससे पहले आए सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इस बीच, अपनी जीत की उम्मीद में बीजेपी ने शुक्रवार को होने वाली काउंटिंग से पहले 501 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था और नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। राज्य में 1951 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ है।

अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमानों, जिनमें एनडीए सरकार को स्पष्ट बहुमत मिलने का संकेत दिया गया है, से उत्साहित भगवा पार्टी पहले से ही जश्न के मूड में दिख रही है। भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "मतगणना वाले दिन, एनडीए होली, दशहरा, दिवाली और ईद मनाएगा क्योंकि लोगों ने एनडीए के विकास कार्यों के पक्ष में वोट दिया है।" उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए 501 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया है।

पटना में एक लड्डू निर्माता ने पुष्टि की है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने 501 किलो पारंपरिक मिठाई का ऑर्डर दिया है, जिसकी डिलीवरी 14 नवंबर की सुबह होनी है। हालांकि, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के अनुमानों को खारिज करते हुए दावा किया कि ऐसे अनुमान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लगाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश में महागठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है और 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।