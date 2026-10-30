बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा का निधन, पटना में होगा SIS के मालिक का अंतिम संस्कार

बीजेपी के संस्थापक सदस्य पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा का 75 साल की आयु में नोएडा में निधन हो गया है। उनके जाने से सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व राज्यसभा सांसद, डॉ० रविन्द्र किशोर सिन्हा (आरके सिन्हा) का नोएडा स्थित आवास पर निधन हो गया है। 30 अक्टूबर शुक्रवार को नोएडा में उन्होंने अंतिम सांस ली। आर के सिन्हा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। परिजनों की ओर से मिली जानकारी अनुसार पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली से पटना स्थित अन्नपूर्णा भवन, पाटलिपुत्र लाया जायेगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी एजेंसी एसआईएस के संस्थापक और पत्रकार आरके सिन्हा के निधन से राजनैतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। लगभग 75 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

आरके सिन्हा देश के एक बड़े व्यवसायी भी थे जो 2014 से 2020 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे अटल बिहार वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी थे। उनके बेटे ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के नेता हैं और पार्टी के बड़े चेहरों मं शामिल हैं।

शुरुआती दौर में आरके सिन्हा एक पत्रकार थे जिनकी नौकरी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चली गई। लेकिन, युद्ध की पत्रकारिता के क्रम में उनकी पहचान बिहार रेजिमेंट के सैनिकों से हुई जिनकी युद्ध में महत्पूर्ण भूमिका थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात जय प्रकाश नारायण से हुई। जेपी ने उन्हें सलाह दी कि एक ऐसा काम शुरू करें जिसमें खुद के साथ रिटायर होने वाले अनुशासित सैनिकों को भी आजीविका का मौका मिले। जेपी की बातों से प्रेरित होकर उन्हों सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज (SIS) नामक संस्था की स्थापना की। 1947 में पटना में मात्र 2 कमरों के ऑफिस में स्थापित एसआईएस का भारत के बाहर अन्य देशों में विस्तार हो गया।

आरके सिन्हा का जन्म 22 सितम्बर 1951 के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सटे बिहार के बक्सर जिले के बहियारा में हुआ था। वे राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थी थे। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान उन्होंने पत्रकारिता का पेशा चुना। बाद में वे खुद राजनीति में आ गए। वे जनसंघ के नेताओं के करीब आएऔर भारतीय जनता पार्टी के गठन में अपनी महत्पूर्ण भूमिका निभाई।