25 से 30 बोलकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया, तेजस्वी के भाषण पर सदन में बवाल
तेजस्वी यादव के बयानों से सदन में शोर शराब शुरू हो गया। स्पीकर डॉ प्रेम कुमार को हस्तक्षेप करके हालात को संभालना पड़ा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 से 30, फिर से नीतीश बोलकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया।
Uproar over Tejaswi Speech in Assembly: बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस्वास मत का प्रस्ताव रखा। इस पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी यादव के बयानों से सदन में शोर शराब शुरू हो गया। स्पीकर डॉ प्रेम कुमार को हस्तक्षेप करके हालात को संभालना पड़ा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2025 से 30, फिर से नीतीश बोलकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी की डिग्री और जन्मतिथि पर भी सवाल उठाया। स्पीकर ने तेजस्वी यादव 9 मिनट का समय अलौट किया था। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार के विकास के लिए सरकार को हर संभव सहयोग देगा।
तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी, जदयू, हम, लोजपा आरवी, और रालोमो के विधायक शोर मचाने लगे। विधायक प्रमोद कुमार ने तेजस्वी यादव का इस बयान का तीखा विरोध किया। सदन में शोर शराबा तेज होने लगा तो स्पीकर ड़ॉ प्रेम कुमार ने हस्तक्षेप करके सबों को शांत कराया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें